الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الملك يلتقي رؤساء وممثلي شركات عالمية خلال مشاركته بمنتدى صن فالي الاقتصادي

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جلالة الملك عبدالله الثاني
شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، على مدى اليومين الماضيين، في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأمريكية.
 
وعقد جلالته، على هامش أعمال الملتقى، لقاءات منفصلة مع رؤساء وممثلي شركات عالمية وأمريكية كبرى، حضر جانبا منها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان
 
وتم بحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن والاستثمار في قطاعات حيوية؛ إذ شملت اللقاءات مديرين تنفيذيين لشركات تعمل في قطاعات التعدين، وصناعة الألبسة والمحيكات، والتكنولوجيا الصناعية والهندسية، والسياحة، والتعليم، والاستثمار.
 
وتطرقت اللقاءات إلى ضرورة تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، للتصدي لانعكاسات الأزمات العالمية على أمن الغذاء والطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، فضلا عن تعزيز الجهود الإنسانية في التعامل مع أزمة اللاجئين.
 
ويعقد ملتقى صن فالي الاقتصادي سنويا بالولايات المتحدة الأمريكية، في شهر تموز، بمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية دولية، لمناقشة أبرز التطورات العالمية وآثارها الاقتصادية.
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