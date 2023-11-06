الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس وزراء بلجيكا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا ويحذر من الوصول إلى مرحلة اللاعودة في غزة والانزلاق إلى حرب إقليمية

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الملك يلتقي رئيس وزراء بلجيكا
 بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل اليوم الاثنين، التدهور الخطير في غزة، محذرا من الوصول إلى مرحلة اللاعودة والانزلاق نحو حرب إقليمية.اضافة اعلان

وجدد جلالته الدعوة للعمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، محذرا من توسع دائرة الصراع إلى الضفة الغربية وتفجر الأوضاع في القدس.

ولفت جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر، داعيا إلى مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وأكد جلالته أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن السبيل الوحيد هو الحل السياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

بدوره، أكد رئيس وزراء بلجيكا موقف بلاده الداعي إلى وقف إطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وبلجيكا في شتى المجالات؛ إذ لفت جلالة الملك إلى عمق العلاقات الثنائية والحرص على توطيدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الأردن كشريك محوري في المنطقة.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي. -(بترا)
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