 
الجمعة 14 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك يلتقي قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع

G7 - Canada
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
برينديزي، إيطاليا- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الجمعة، قادة دول ورؤساء حكومات ووفود مشاركين في قمة مجموعة السبع بإيطاليا، كلا على حدة.اضافة اعلان
فقد التقى جلالته، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا سيلفا، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وجدد جلالة الملك التأكيد خلال اللقاءات على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين.
ودعا جلالته إلى العمل بشكل فاعل لتنسيق وتوحيد جهود الاستجابة الإنسانية في غزة لوقف الكارثة المأساوية، لافتا إلى المؤتمر الذي استضافه الأردن أخيرا بهذا الخصوص.
وبين جلالة الملك أهمية استمرار إرسال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة بشكل كاف ومستدام، ومواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وتناولت اللقاءات، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة. -(بترا)
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