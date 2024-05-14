الثلاثاء 14 أيار 2024
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الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء

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الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء

أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء، وتسلمها رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة.

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وأنعم جلالته، خلال لقائه بحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدرالله الثاني وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة الزرقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء تقديرا لمساهمتها في خدمة القطاع التعليمي في الأردن، ودعم أبناء وبنات المجتمع المحلي لاستكمال مسيرتهم التعليمية.


وشهدت شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تطورا في المؤسسات التعليمية التي تحتضنها (جامعة الزرقاء ورياض ومدارس جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة)، بهدف دعم العملية التعليمية في محافظة الزرقاء، لتكون رائدة على المستويين المحلي والعربي في خدمة المجتمع وطرح التخصصات الاكاديمية المتميزة.


وأعرب رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي بإسم أسرة الجامعة عن فخره بالانعام الملكي على الجامعة بميدالية اليوبيل الفضي وتسليمها للدكتور محمود أبو شعيرة، والذي يعتبر شهادة فخر واعتزاز بمكانة جامعة الزرقاء الاكاديمية والمجتمعية.


وأكد الرمحي أن جامعة الزرقاء وأخواتها كلية الزرقاء التقنية المتوسطة ورياض
ومدارس جامعة الزرقاء تعتبر من المؤسسات الرائدة محليا وعربيا، وشهدت تطورا
بفضل الدعم السخي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة، واهتمامه المستمر بتطوير المرافق والكليات واستحداث التخصصات الاكاديمية المتميزة خدمة لسوق العمل والمجتمع المحلي.


واكد أن هذا التكريم سيدفع لمضاعفة الإنجازات لخدمة المجتمع المحلي وفقا للرؤى الملكية السامية بتنمية المجتمعات وتطويرها.


وفي الإطار ذاته، باركت عميد كلية الزرقاء التقنية المتوسطة الدكتورة غيداء
أبو رمان لرئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود
أبو شعيرة إنعام جلالة الملك عبد الله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على
جامعة الزرقاء.


وأشارت إلى أن هذا التكريم يعتبر تكريما لجميع منسوبي شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار، وتقديرا للجهود المبذولة من قبل الدكتور محمود أبو شعيرة في خدمة المجتمع المحلي.


بدورهم بارك منسوبو شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار والعاملين في جامعة الزرقاء وكلية الزرقاء التقنية المتوسطة ورياض ومدارس جامعة الزرقاء التكريم الملكي والانعام بميدالية اليوبيل الفضي على جامعة الزرقاء وتسلمها من قبل الدكتور محمود ابو شعيرة، والذي يؤشر إلى المكانة المميزة التي وصلت إليها جامعة الزرقاء بين اقرانها محليا وعربيا.


وأعرب طلبة الجامعة عن فخرهم بالتكريم الملكي لجامعة الزرقاء واعتزازهم بجامعتهم التي باتت في مصاف صفوة الجامعات الاردنية والعربية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده، رافعين راية التسلح بالعلم والمعرفة لنهضة الأردن وتطوره.
-(بترا)

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