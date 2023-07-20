الخميس 20 تموز 2023
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الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

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جلالة الملك عبد الله الثاني
بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالات بلاده بذكرى ثورة 23 تموز المجيدة.

وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والعافية، وللشعب المصري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.اضافة اعلان
(بترا)
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