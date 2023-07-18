الملك يهنئ بذكرى الهجرة النبوية الشريفة

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نشر الملك تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.وقال الملك :"نستمد من ذكرى الهجرة النبوية الشريفة دروسا في التضحية والوفاء في سبيل إعلاء كلمة الحق. كل عام وشعبنا والأمتان العربية والإسلامية بألف خير".