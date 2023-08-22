الملك: يوم جميل بين الأهل والعزوة في عجلون الخضراء

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يوم جميل بين الأهل والعزوة في عجلون الخضراء. استمعت إلى مقترحاتهم البناءة لتنمية المحافظة من خلال خطتها الشمولية، وسعدت بزيارة التليفريك، وهو أحد مشاريع هذه الخطة الذي يثري المنتج السياحي الوطني. نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا pic.twitter.com/y3O8mbcYyh — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) August 22, 2023

عبّر جلالة الملك عبدالله الثاني عن سعادته بزيارة محافظة عجلون ولقاء الأهل والعزوة من أبنائها.وقال جلالته في "تغريدة: "يوم جميل بين الأهل والعزوة في عجلون الخضراء. استمعت إلى مقترحاتهم البناءة لتنمية المحافظة من خلال خطتها الشمولية، وسعدت بزيارة التليفريك، وهو أحد مشاريع هذه الخطة الذي يثري المنتج السياحي الوطني".وأضاف جلالته: "نتطلع لإنجاز المزيد من المشاريع في عجلون وجميع محافظاتنا".--(بترا)