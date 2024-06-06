المملكة تبدأ احتفالات اليوبيل الفضي وجلوس الملك على العرش الجمعة

تقام فعاليات وأنشطة الجمعة، في المحافظات بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.

وتتضمن الفعاليات، أنشطة للفئات العمرية كافة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين، إذ تشمل: فعاليات للأطفال وبازارات لدعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية وألعابًا نارية، وعروضًا ثقافية وفلكلورية تقدمها فرق تراثية.

وستقام هذه الفعاليات في مواقع بالمحافظات على مدار اليومين، باستثناء العقبة التي ستستمر فيها الأنشطة لثلاثة أيام، وستقدم الفعاليات انشطتها في مختلف المحافظات، وعلى النحو الآتي: حديقة الجبيهة الترفيهية، والمدرج الروماني، وحدائق الملك عبد الله الثاني- متحف الدبابات في العاصمة، وحدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في إربد، وميدان الخيل في جرش، وملعب مدرسة عماد الدين زنكي في مادبا، وساحة مجمع عقبة بن نافع في البلقاء، والحديقة البيئية في لواء الرصيفة، ومدينة الأمير محمد للشباب في الزرقاء، ومعسكرات الحسين للشباب في عجلون، وساحة القلعة في الكرك، ومجمع سمو الأمير علي بن الحسين الرياضي في المفرق، ومجمع الطفيلة الرياضي في الطفيلة، وساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، ومجمع الأميرة هيا الرياضي في معان.

وتبدأ الفعاليات والأنشطة بعد غد من الساعة الرابعة مساءً في المحافظات.

كما يمكن حضور والاستمتاع بالنشاطات الترفيهية المجانية في متحف الدبابات في عمان من الساعة الـ10 صباحاً.

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وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنيةــ الجيش العربي صرح، أنه ضمن تحضيرات الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي، يترافق مع هذه الاستعدادات من فقرات الاحتفال، تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني فوق مناطق غربي عمّان.