 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القناة تبث الجزء الأول من وثائقي "العهد" غدا

"المملكة" تستعرض مسيرة الملك في الـ25 عاما الماضية

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
عمان -   أعلنت قناة المملكة، بث الجزء الأول من سلسلة وثائقي "العهد" الذي يتحدث عن مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الـ25 عاما الماضية، في تمام الساعة 9.5 من مساء غد.اضافة اعلان
ويستضيف "العهد"، بحسب بيان للقناة أمس، عددا كبيرا من الشخصيات السياسية، المحلية والعربية والعالمية، والشاهدة على مسيرة جلالته، وأبرز الملفات والتحديات التي مرت بالأردن والمنطقة خلال هذه السنوات.
ويسرد الوثائقي في جزئه، الأول السنوات الأولى من عهد جلالة الملك، بدءا من التحديات الاقتصادية في ذلك الحين، مرورا باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، وبناء العلاقات الشخصية مع قادة الدول العربية والأجنبية، وبناء القدرات البشرية، وخلق الفرص، والسعي لجلب استثمارات أجنبية.
كما يتحدث "العهد" عن تطوير منطقة العقبة وموانئها، وتطوير التعليم والاستثمار بالشباب، والمحافظة على استقرار الأردن رغم الظروف العالمية، والانتفاضة الثانية، ودور الأردن في إبقاء القضية الفلسطينية في دائرة الضوء، والموقف الأردني من الحرب الأميركية على العراق وتعامله مع تداعياتها.
ويتحدث عن تلك المرحلة في الجزء الأول من وثائقي العهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق عمرو موسى، ورؤساء الوزراء السابقون في المملكة وهم: عبد الرؤوف الروابدة وفيصل الفايز وعلي أبو الراغب وسمير الرفاعي وهاني الملقي، ومدير مكتب جلالة الملك عبدالله الثاني جعفر حسان، ووزير الخارجية الأسبق مروان المعشر، ووزير الداخلية الأسبق حسين هزاع المجالي، ووزير المالية الأسبق أمية طوقان، ووزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق أمجد العضايلة، ومحافظ البنك المركزي الأسبق زياد فريز، ووزير التربية والتعليم الأسبق خالد طوقان.
كما يشارك في الجزء الأول من "العهد" قائد مجموعة الأمن الخاص السابق لجلالة الملك عبدالله الثاني أمين قطارنة، ورئيسا الوزراء العراقيان الأسبقان إياد علاوي ومصطفى الكاظمي، ومسؤولون أميركيون سابقون وعدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.-(بترا)
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