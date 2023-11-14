المملكة على موعد مع منخفض جوي عميق

تتأثر المملكة اليوم الثلاثاء بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث يطرا انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئيا الى غائمة.

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و تهطل الامطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة تمتد الى اجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة لفترات محدودة خاصة في الاجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

كما من المتوقع بداية الاسبوع القادم انخفاض درجات الحرارة من جديد وتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق تتراجع فيه درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجات ليلا في العاصمة عمان.