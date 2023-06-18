الثلاثاء 20 حزيران 2023
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"المهندسين": إلزامية الاشتراك تنشط صندوق التقاعد

مجمع النقابات المهنية في عمان- (أرشيفية)
مجمع النقابات في عمان- (أرشيفية)
عمان– وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023، وذلك لغايات زيادة الإيراد المالي للصندوق من خلال إلزامية الاشتراك فيه لجميع أعضاء النقابة، على أن لا يزيد الحد الأعلى لعمر الاشتراك عن (47) عاماً للذكور و(43) عاماً للإناث.اضافة اعلان
ويهدف مشروع النظام إلى رفع قيمة الاشتراكات الشهرية، واستحداث شرائح تقاعدية متوازنة إكتوارياً، وإلزامية تسديد العائدات التقاعدية للمهندسين الممارسين للمهنة، والسماح للمهندسين بالانتقال من الشرائح التقاعدية دون قيود متعلقة بالعمر.
ويتضمن مشروع التعديل على النظام أيضاً إجراءات تخفيض العبء المالي على الصندوق، وتشجيع المهندسين على الالتزام بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم، واستثناء حالات التقاعد بسبب العجز الكلي من شرط تسديد المستحقات المترتبة عليهم لـ (180) شهراً للحصول على راتب تقاعدي، وصرفه عند تسديد (60) اشتراكاً فأكثر.
وفي هذا السياق، قال نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي إنه سيتم غدا الثلاثاء صرف أول دفعة لرواتب التقاعد بنسبة 50 ٪ من الراتب.
وأكد الزعبي في تصريح لـ"الغد" أن الدفعة تغطي نصف الراتب للنصف الأول من شهر كانون الثاني (يناير) للمهندسين المتقاعدين وتغطي النصف الثاني من شباط (فبراير) للأرامل واليتامى وذوي العجز.
وأضاف أنه بعد إقرار التعديلات من قبل مجلس الوزراء، سيتم إرسالها إلى ديوان الرأي والتشريع للنقاش ومن ثم العودة بها لمجلس الوزراء للسير بالإجراءات التشريعية.
وأشار إلى أن مجموع الرواتب التقاعدية التي يدين بها صندوق التقاعد للمهندسين تبلغ نحو 16 مليون دينار لغاية اللحظة.
وأشار إلى أن إيرادات الصندوق حاليا تبلغ نحو 1.1 مليون دينار، مبينا أنه "وبعد التعديلات نأمل بعودة الفئة التي توقفت عن الدفع حيث سيتم بعدها العودة إلى وضع الصندوق الطبيعي".
وأكد أن التعديلات وفي حال إقرارها، ستؤدي إلى عودة إيرادات الصندوق البالغة نحو 2.4 مليون دينار كما ستساهم الإلزامية بتنشيط الصندوق ماليا.
وفيما يخص الوقت الزمني لعودة الصندوق إلى سابق عهده، أوضح الزعبي أن التوقعات كلها تشير إلى أنه مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل 2024، فإن الأمور ستعود إلى نصابها، مع التأكيد على ضرورة وقوف الهيئة العامة مع التعديلات وتجاوبها معها بشكل إيجابي.
ولفت نقيب المهندسين إلى أن أصول صندوق التقاعد تبلغ 266 مليون دينار حسب التقرير السنوي، وهي عبارة عن أصول جامدة ومشاريع وأسهم.
وأضاف "نستطيع التصرف بهذه الأصول، فهناك 5 مشاريع في جنوب عمان كان العمل بها متوقفا نتيجة عدم وجود خط ناقل والآن بعد الاتفاقية مع مجموعة من الشركاء بالمنطقة تم توقيع اتفاقية وسيتم منح العطاء الأسبوع المقبل والمباشرة بالتنفيذ، وهذا المشروع يسمح بنقل الملكية للمهندسين المستفيدين".
ولفت الزعبي إلى أنه كانت هناك مشكلة تواجه صندوق التقاعد مع مؤسسة الإسكان على الأراضي التي هي شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم العمل على حلها رويدا رويدا ونقل الملكية للمهندسين.
وأكد أن سلطة العقبة تجاوبت مؤخرا فيما يخص حل إشكالية نقل المُلكية على مشاريع مرجان، مضيفا "نفكر في شراء 275 دونما جديدا لنضمها إلى المشاريع القديمة وتطويرها بكلفة 13 مليون دينار".
وقال إن مجلس النقابة يتداول في فكرة العمل على شركة شحن سيارات للاستفادة من أراضي النقابة المترامية.
وأضاف الزعبي أن موجودات صندوق التقاعد حق عام لجميع منتسبي الصندوق من المتقاعدين أو العاملين، ولا يمكن لمجلس النقابة التصرف بها أو تسييلها. وأشار إلى أن المهندسين العاطلين عن العمل أو الممارسين لمهن غير الهندسة، لن يتم إلزامهم بالاشتراك في صندوق التقاعد. 
وزارة الإدارة المحلية

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