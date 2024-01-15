"المهندسين الزراعيين": إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

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أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها وقدرها حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.وقال خلال لقائه امس، أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل بإقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات، جرى تضمينها لمجمع استثمارات بـ105 آلاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.وأضاف أن لدى النقابة 3 استثمارات أخرى في المحافظات، بهدف تصويب وضعها المالي منها 3 آلاف دونم في أراضي السرحان ومحطة توانة الزراعية بالطفيلة، ومشروع تجميد الخضار والفواكه والأسماك بقيمة 174 ألف دينار كمنحة من وزارة الزراعة، مبينا أن جميع استثمارات النقابة لم تدفع فيها أي مبالغ مالية.ولفت الى أن مديونية النقابة بلغت العام الماضي 2.160 مليون دينار، مشيرا إلى أن من أهم توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة، رفع الاشتراكات وزيادة سن التقاعد إلى 60 عاما.وحول الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية لمنتسبي النقابه بنسبة 25 بالمائة، قال أبو نقطة إنه جرى السير بهذه الاجراءات لتغطية العجز في الرواتب بموافقة المجلس، وتم تسديد الرواتب وجزء من المديونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أمانات في النقابة لحين تحسن الوضع المالي لصندوق النقابة.-(بترا)