الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المهندسين الزراعيين": إجراءات لتصويب الوضع المالي للنقابة

نقابة المهندسين الزراعيين
نقابة المهندسين الزراعيين
 أكد نقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، أن النقابة اتخذت إجراءات لتصويب أوضاعها المالية من خلال ضبط النفقات وتحصيل الذمم المترتبة على اعضائها وقدرها حوالي 25 مليون دينار والاستثمار في أراضي النقابة.اضافة اعلان
وقال خلال لقائه امس، أعضاء ورئيس فرع النقابة في العقبة خالد العضايلة، بحضور مدير زراعة العقبة ياسين الكساسبة، إن لدى النقابة جملة من الاستثمارات على مستوى المملكة، منها اثنان في العقبة تتمثل بإقامة مجمع تجاري كبير واستغلال قطعة أرض مساحتها 9 دونمات، جرى تضمينها لمجمع استثمارات بـ105 آلاف دينار سنويا، بحيث تعود جميع هذه الاستثمارات بالفائدة على النقابة وأعضائها.
وأضاف أن لدى النقابة 3 استثمارات أخرى في المحافظات، بهدف تصويب وضعها المالي منها 3 آلاف دونم في أراضي السرحان ومحطة توانة الزراعية بالطفيلة، ومشروع تجميد الخضار والفواكه والأسماك بقيمة 174 ألف دينار كمنحة من وزارة الزراعة، مبينا أن جميع استثمارات النقابة لم تدفع فيها أي مبالغ مالية.
ولفت الى أن مديونية النقابة بلغت العام الماضي 2.160 مليون دينار، مشيرا إلى أن من أهم توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجرتها النقابة، رفع الاشتراكات وزيادة سن التقاعد إلى 60 عاما.
وحول الاقتطاعات من الرواتب التقاعدية لمنتسبي النقابه بنسبة 25 بالمائة، قال أبو نقطة إنه جرى السير بهذه الاجراءات لتغطية العجز في الرواتب بموافقة المجلس، وتم تسديد الرواتب وجزء من المديونية، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أمانات في النقابة لحين تحسن الوضع المالي لصندوق النقابة.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
100 يوم من الحرب على غزة: الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين

100 يوم من الحرب على غزة: الأردن مستمر بدعم الفلسطينيين والدعوة لوقف شلال الموت

منذ1 ساعة
جانب من اجتماع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان أمس-(بترا)

"مشتركة الأعيان" تطلع على برامج وخطط جمعية الهلال الأحمر

منذ1 ساعة
e98783ee-b60d-4f79-8c1b-90e756ea7d78

الأردن يعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية

منذ3 ساعة
Untitled

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عالميًا في مسابقة "كشف الاختراق 9 CPTC"

منذ3 ساعة
0

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لآل شموط وعشيرة العربيات

منذ5 ساعة
العنف الأسري

دعوات لتبني حملات وتغطيات أكثر شمولية لقضايا "العنف الأسري" 

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ1 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ1 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 