الخميس 28 أيلول 2023
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"المهندسين" تتابع حادثة اعتقال رئيس فرع نابلس -نقابة المهندسين

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نقابة المهندسين الاردنيين
تتابع نقابة المهندسين الاردنيين حادثة اعتقال رئيس فرع نابلس في نقابة المهندسين المهندس يزن مصباح جبر، وتطالب بالافراج الفوري عنه.

واشارت النقابة في بيان صحفي اصدرته اليوم ان نقيب المهندسين الاردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي كان قد تواصل مع  رئيس اتحاد المهندسين الفلسطينيين المهندس مجدي الصالح ، ومع نقيب مركز النقابة في القدس المهندسة نادية حبش للوقوف على ملابسات الاعتقال.اضافة اعلان

وتؤكد النقابة حرصها على متانة الجبهة الداخلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تغول الكيان الصهيوني، وما يتعرض له أبناء شعبنا العربي الفلسطيني من عدوان همجي ممنهج تنفذه آلة الحرب الصهيونية مستهدفة أرضه ومقدساته ووجوده، حيث تقوم بالقتل ونشر الذعر والدمار وتمارس أبشع أنواع العدوان على الكل الفلسطيني واستهدافه، مخالفة بذلك كافة الأعراف والقوانين الدولية.

كما تؤكد النقابة على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ، وتضامنها مع الزملاء المهندسين في مركز القدس ، وحرصها على حقهم في التعبير عن الرأي، وممارسة دورهم النقابي.
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