 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الموت يغيب الزميل منتصر غرايبة

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الزميل الفقيد منتصر غرايبة -(الغد)
عمان-الغد- رحل فجر الاثنين عن عالمنا، الزميل الصحفي في "الغد" منتصر غرايبة، الذي عاجلته المنية، تاركاً وراءه أثراً لا يمحى في قلوب زملائه وأصدقائه وعائلته.اضافة اعلان
وكان الغرايبة مندوبا لـ"الغد" في محافظة إربد، ولاحقا مدير تحرير لدائرة المحافظات في الصحيفة، وهو عضو نقابة الصحفيين الأردنيين.
وقبل رحيله بساعات، نشرت "الغد" آخر أعماله الصحفية التي كتبها بالتشارك مع الزميل أحمد التميمي، وهو تحقيق صحفي، حمل عنوان: رحلات نحو المجهول لباحثين عن أحلام قد تنطفئ قبل الوصول، يلاحقان فيه قصة الشبان الذين يهاجرون خارج البلاد بحثا عن العمل.
وسبق للغرايبة، الذي يعد من الصحفيين النشطاء، أن قدم أعمالا صحفية لافتة، تعالج قضايا وهموما مجتمعية، تؤكد على التزامه المهني والإنساني بقضايا الوطن والمواطن.
والزميل الراحل منتصر الغرايبة، مولود في العام 1973، يحمل شهادة الماجستير في العلوم السياسية.
وتتقدم أسرة صحيفة "الغد"، بخالص العزاء الى عائلة الفقيد وزملائه وأصدقائه، راجين من الله عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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