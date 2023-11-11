المومني: أعداد المصابين بمرض السكري في الأردن بين 4-2 ملايين

حنان بشارات

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عمان – أكد رئيس المؤتمر العاشر للجمعية الأردنية لاختصاصيي الغدد الصم والسكري وأمراض الاستقلاب الدكتور منذر المومني، أن مرض السكري ينتشر انتشارا كبيرا في بلدنا، حيث تصل أعداد المصابين بمرض السكري أو ما قبل السكري بين البالغين في الأردن بين 2-4 ملايين شخص، حسب الدراسات المنشورة، ما يحتم النظر جديا لكل ما من شأنه تخفيف انتشاره والسيطرة على مضاعفاته، والتقليل من العبء الكبير الناتج عن ذلك على نظامنا الصحي.وجاءت تصريحات المومني خلال افتتاح أعمال المؤتمر الذي رعاه مندوب وزير الصحة، أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول في عمان أمس.فيما قال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور عبدالكريم الخوالدة، إن الجائحة الحقيقية التي تجتاح مجتمعنا هي مرض السكري، مشيرا إلى أن مرض السكري يصيب ما يقارب نصف المواطنين فوق عمر الأربعين، ويرافقهم طيلة العمر عدا ما يخلفه من أضرار على أعضاء الجسم، ما يحتاج إلى جهد كبير في التقييم والعلاج والمتابعة، لمنع حدوث مضاعفاته الحادة والمزمنة.وقال راعي الحفل الدكتور رائد الشبول إن المؤتمر يكتسب أهميته من خلال مناقشة العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بأمراض السكري ومضاعفاته، وطرق المعالجة الحديثة وأمراض الغدة الدرقية وسرطانات الغدد الصم الأخرى، وأمراض الغدد الكظرية وهشاشة العظام، إضافة إلى نقص فيتامين "د"، وغيرها من المواضيع التي تهم الأطباء في الأردن والمنطقة في هذا المجال.وأضاف الشبول، أن أعداد مرضى السكري بازدياد، سواء عالمياً أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن يستقرئ هذا الواقع، يستطيع التنبؤ بارتفاع الأعداد مستقبلاً إذا لم نلجأ إلى وسائل وقائية للحد منه.وأشار إلى أنه يقع على عاتقنا جميعاً في القطاع الصحي الأردني مسؤولية التوعية بهذا المرض وخطورته ومضاعفاته، حيث تُعد برامج التوعية العامة الفعالة عنصراً أساسياً يوجه على شكل رسائل واضحة وسهلة الفهم.وبين أن وزارة الصحة وضعت إستراتيجية وطنية لمرضى السكري، لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في مستشفياتها، وأنشأت مراكز متخصصة لمعالجة هذا الداء ومضاعفاته في مستشفيي الأمير حمزة والبشير، وافتتحت عدداً من العيادات لخدمة مرضى السكري في مختلف محافظات المملكة لتقديم أفضل العلاجات الحديثة، وستستمر بالتعاون مع الشركاء في القطاع الطبي بتحسين مستوى خدماتها الصحية المقدمة، وتطوير البنى التحتية الممكنة لذلك.وأوضح الخوالدة أن الجمعية عملت بجهود منتسبيها على تطوير هذا الاختصاص الطبي المهم، ومتابعة الأبحاث العلمية وأحدث المستجدات في هذا المجال، من أجل تعزيز قدرات أطباء أمراض الغدد الصم والسكري والذي انعكس إيجابيا على جودة ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى.فيما أوضح المومني أن المؤتمر سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بتشخيص وعلاج مرض السكري والمضاعفات المتعلقة به وأمراض الغدد الصم المتعددة، إضافة إلى جلسات خاصة تناقش أمراض الغدد الصم والسكري والتقنيات الحديثة المستخدمة في علاجه لدى الأطفال، وجلسة خاصة تُعنى بتشخيص أمراض هشاشة العظام بالتعاون مع جمعية أطباء هشاشة العظام الأردنية.وأشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام يشتمل على 7 جلسات علمية تقدم من خلالها 24 محاضرة علمية، و20 ندوة علمية بالتعاون مع الشركاء في شركات الأدوية والأجهزة الطبية.من جهته، تطرق نقيب الأطباء زياد الزعبي إلى الجهود التي تبذلها النقابة لتقديم المساعدة للجرحى قطاع غزة، وعزمها بالتعاون مع النقابات المهنية إقامة مستشفى ميداني فيه.وأكد مدير مركز السكري في مستشفى الأمير حمزة الدكتور موفق الحياري، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أهمية مواكبة المستجدات العلمية والطبية التي من شأنها رفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى والتخفيف من مشاكل الإصابة بالسكري ومضاعفاته.