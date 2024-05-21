المياه تضبط اعتداءات جديدة في إربد

نفذت كوادر وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة حملة لازالة اعتداءات جديدة في منطقة حوض مائي اليرموك بمرافقة أمنية من مرتبات مديرية الامن العام، ضمن حملتها المتواصلة والمشددة لأحكام السيطرة على مصادر المياه، حيث تم إزالة مضلات مياه مخالفة عدد 2 تزود صهاريج مياه مخالفة وتم هدم القواعد الاسمنتية وقص البرابيش في محافظة اربد منطقة بشرى.

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وبينت سلطة المياه انه وبناء على معلومات توفرت لديها بوجود اعتداءات جديدة تحركت الكوادر الى المنطقة وبعد مسح المنطقة وبالكشف على الواقع تبين وجود الاعتداءات تقوم بسحب كميات كبيرة حيث باشرت الكوادر بازالتها وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لكشف هوية المعتدين واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المعتدين.



وشددت ان العمليات المنسقة لحملة احكام السيطرة التي تنفذها وزارة المياه والري سلطة المياه بالتعاون مع وزارة الداخلية تسير وفق الجدول الموضوع في جميع مناطق المملكة بالتعاون مع الأجهزة المختصة بحزم وانها تحقق غاياتها والاهداف المنشودة في حماية حقوق المواطنين المائية وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون.