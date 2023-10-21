المياه سلاح في وجه غزة ينزع قناع الاحتلال ويفضح قبحه

إيمان الفارس

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عمان- لم تستثن حرب الإبادة الدموية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، أي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ممارسة العقاب الجماعي بأشكاله كافة، بخاصة فيما يرتبط باستخدام المياه، كسلاح في إجرامها بحق المدنيين، وفق خبراء دوليين في قطاع المياه.وفيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من نفاد المياه في القطاع، واضطرار الأسر والأطفال لاستخدام مياه غير صحية من الآبار، أبدى الخبراء في تصريحات لـ"الغد"، بالغ مخاوفهم، إزاء "التهديد الخطر للوضع الإنساني في المنطقة، والذي تمثله هجمات الاحتلال المستمرة على القطاع"، بخاصة فيما يرتبط بالمياه والصرف الصحي المتاحة للأهالي القطاع.واستهجنوا اختراق الاحتلال أساسيات الإنسانية، محذرين من تهديد "استخدامه المياه سلاحا للتنكيل المنهجي والمنظم في مواجهة الفلسطينيين المدنيين والعزل، والتلذذ بتعطيشهم وإذلالهم".وفي هذا الشأن، عبّر الخبير الدولي والرئيس الأسبق لسلطة المياه الفلسطينية د. شداد العتيلي، عن بالغ قلقه لـ"استخدام دولة الاحتلال المياه، كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها على القطاع"، مشيرا إلى أن "التاريخ سيذكر طويلا استخدام المياه كسلاح، مارسته دولة تدعي أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى "التنظيم الإرهابي (داعش)، عندما هدد هو الآخر بتفجير السدود في العراق".وقال العتيلي، إن "الاحتلال أغلق إمدادات المياه على 2.3 مليون فلسطيني في القطاع، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة"، مضيفا "لدينا وضع كارثي إنساني، بحيث تراجع القطاع 50 عاما إلى الخلف، جراء هذا القتل والدمار".واعتبر الخبير الدولي، أن منع إدخال الغذاء والمياه وقطع الكهرباء عن القطاع، "عقاب جماعي ضد المدنيين في غزة؛ ما أدى إلى تعاظم الأزمة الإنسانية هناك، ويندرج ذلك على قائمة العقاب الجماعي في مواجهتهم، وهو ما يعتبر جريمة حرب".وبين أن التقرير الصادر مؤخرا عن "واش بليستر"، أن ما يقدر بـ3 لترات فقط من المياه غير الصالحة للاستهلاك البشري، وهي من المياه المالحة التي تستخرج من البحر، هي ما يشربه فلسطينيو القطاع، وهي مياه ملوثة، محذرا من انتشار "برك المجاري والصرف الصحي الموجودة في كل مكان، نتيجة تدمير البنية التحتية، بما فيها المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى توقف جميع محطات التحلية والمعالجة بشكل تام، بسبب قطع الكهرباء عن القطاع".وأبدى العتيلي مخاوفه البالغة من "أوضاع المياه الكارثية في القطاع، وبشهادة تقارير دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والتي أصدرت تقرير: غزة 2020 مكان قابل للحياة؛ وقد خلص إلى أنه في العام 2016، لن يكون هناك ذرة أو نقطة مياه صالحة للاستهلاك البشري، بينما لن تكون هناك قابلية لإعادة الوضع إلى طبيعته كما في العام 2020".وأوضح أن "2.3 مليون فلسطيني في غزة، يواجهون وضعا كارثيا فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي"، ما استدعى اللجوء لإجراءات من شأنها خفض خطورة هذا الوضع، بحيث جرى بناء محطات تحلية صغيرة، أو توسيع طاقة المحطات الثلاث الحالية في القطاع، وذلك توازيا مع الاستفادة من المياه المشتراة، والقيام بإجراءات لخلط المياه".وأشار العتيلي إلى مواجهة القطاع إشكالية توفير الكهرباء وأزمات الانقطاع، مبينا أنه كان يجري شراء الطاقة من الاحتلال، لتشغيل تلك المحطات، لكن إمدادات الكهرباء حينها، لم تكن تتجاوز الـ12 ساعة في أفضل الأحوال، بحيث لم يجر تزويد تلك المحطات بالكهرباء إلا عقب الضغط على الجانب الإسرائيلي، ومساعدة الدول المانحة، وبعد وصول التلوث عبر البحر المتوسط إلى محطة عسقلان، وهي المحطة الإسرائيلية التي تزود بنسبة جيدة مياها للشرب لدى الاحتلال".وأضاف "وبالتالي، قاموا بتزويد الكهرباء وتشغيل المحطات وتقليل تسريب المياه العادمة، عبر إعادة معالجتها وإعادة الاستخدام، وأيضا تصريف المياه المعالجة للبحر".من جانبها، حذرت الخبيرة في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي، من تهديد "استخدام الاحتلال للمياه، سلاحا للتنكيل المنهجي والمنظم بالفلسطينيين، والتلذذ بتعطيشهم وإذلالهم"، والهادف أساسا إلى "تخليد تبعيتهم له، ليس فقط في لقمة عيشهم، بل أيضا في قطرة مياههم".وقالت الزعبي، "يستخدم الاحتلال سلاحا للتعطيش وإخضاع الفلسطينيين وإرغامهم على الرضوخ للاحتلال ومشاريعه"، مشيرة إلى "تهديد خطر للوضع الإنساني في المنطقة، تمثله الهجمات الوحشية للاحتلال، المستمرة على أهالي القطاع، ما يثير قلقًا كبيرًا، بخاصة فيما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي المتاحة لأهالي غزة المدنيين".وبينت أنه "وعبر ما نشهده من عنف يتعرض له المدنيون في القطاع، فإننا نشعر بالقلق العميق"، داعية لـ"وضع حد لاستخدام وإساءة استخدام المياه لأغراض الحرب".واعتبرت أن ذلك "انتهاكا خطرا للحماية الخاصة الممنوحة والتي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي تدعو إليها قواعد الحرب (أو القانون الإنساني الدولي)".وأضافت، أن "إبقاء المياه بعيدا عن الأذى، سيعني عددا أقل من الضحايا المدنيين، وبالتالي قد يفتح الباب أمام هذا الحوار.. قد تكون الغلبة للأسلحة في هذه اللحظة، لكن الكلمات ستجد مكانها".ودعت الزعبي لضرورة "سرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة، سيما وأن حرمانهم من هذه المتطلبات الأساسية للعيش الكريم، يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني".وأكدت ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة وخطوات عملية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذا التوجه الاحتلالي، المنافي لجميع الشرائع والقوانين ومبادئ الإنسانية، والمتمثل باستخدام المياه كسلاح أو عقوبة جماعية ضد أهالي القطاع، ما سيكون له عواقب وخيمة، من شأنها أن تطال جميع مقومات الحياة والتنمية"، مشيرة إلى أهمية "إعادة خدمات الكهرباء وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي".وأبدت الزعبي، مخاوفها من استهداف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقف الخدمات الأساسية، وخصوصا تعطيل أنظمة المياه والصرف الصحي، ما سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني الصعب في القطاع، وانعكاسات طويلة المدى على جميع مناحي الحياة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وسيتطلب جهودا مضاعفة وكبيرة، قد تمتد لسنوات واستثمارات ضخمة لإصلاحها وإعادة تشغيلها.وأكدت أن "حل إشكالية تجربة الحروب المعاصرة حول تعرض الأهالي المدنيين والممتلكات المدنية، لأخطار العمليات العسكرية، يمثل العطش في بعض حالاتها ما هو أكثر فتكا من السلاح، ويكمن في احترام القواعد المقبولة عالميا".واستعرضت الزعبي مثالا على ذلك فيما يحدث بفلسطين، مبينة أن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الاسرائيلي "جسّدت فيها المياه، الخلل الفادح في ميزان قوى، يميل كليا إلى صالح إسرائيل، فهي من يحدد التفاوض على التفاصيل، والتحكم بها في هذا التفاوض".وأضافت "من البديهي، عندما يكون طرفان في المفاوضات، أحدهما الأقوى والمسيطر عسكريا على الأرض والمصادر والموارد، والآخر هو العاجز الضعيف، فإن الطرف الأقوى في المفاوضات، هو الذي يفرض شروطه على الطرف الأضعف".وأشارت إلى "احتفاظ الاحتلال الإسرائيلي بحقه في التحكم بأدق التفاصيل الفنية، لتحد بالتالي من عملية تطوير البنية التحتية المائية الفلسطينية وإعادة تأهيلها، وهو ما وقعت عليه وأقرته اتفاقية أوسلو تحديدا"، مضيفة "على سبيل المثال، فرض على السلطة الفلسطينية، تمديد أنابيب للمياه قطرها أقل من المطلوب فلسطينيا، كما أنها تمنع تمديد شبكات مياه في القرى الفلسطينية، الكائنة فيما يسمى مناطق (ج)، حسب تقسيمات أوسلو، أو ربط المناطق الأخيرة بالبنية التحتية المائية".واعتبرت الزعبي أن "سيطرة الاحتلال الإسرائيلية على المياه سواء في مناطق السلطة الفلسطينية أو القطاع، والرضى الفلسطيني الرسمي الضمني على ذلك، عبر الاتفاقيات الموقعة وعدم رفع قضايا في المحاكم الدولية تقاضي الاحتلال على جرائمه البشعة ضد الإنسانية، شكّلت وسيلة احتلالية خفية مهمة، لتسهيل مشاريع التطهير العرقي للفلسطينيين، ولتعزيز الاستيطان الإسرائيلي".وفي السياق ذاته، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد، أن "ما يجري من قصف واستهداف للبنى التحتية، ووقف للمياه والكهرباء، مخالف للاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية"، معتبرا بأنه "مدمر لمنطقة مثل غزة، تعاني من شح المياه وتلوثها، بخاصة وأن 99 % من آبار مياه الشرب التي تمتلكها بلديات قطاع غزة، لا تتوافق ومعايير جودة المياه التي أقرتها منظمة الصحة العالمية".وقال ارشيد، إن "القصف لتلك المواقع وشبكات الصرف الصحي، سيزيد من مخاطر تلوث المياه التي تعاني ملوحة عالية، لانخفاض منسوب المياه فيها واختلاطها بمياه البحر، بحيث تعد أعلى بـ15 ضعفا من المواصفات العالمية للمياه الصالحة للشرب".وتعاني غزة من عجز مائي كبير واحتياجات تتجاوز الـ200 مليون م3، وفق ارشيد، الذي أكد ضرورة احترام القانون والقرارات الدولية وحقوق الإنسان، فـ"المياه تخضع للقانون المطبق زمن السلم، ويجب أن تطبق عليه قواعد القانون الإنساني".وحذر من مخاطر استهداف المياه في الحروب، مضيفا أن المياه "قد تكون أشد فتكا من السلاح، لذلك ووفق القوانين الدولية الإنسانية، تعتبر حقا أساسيا للبقاء على قيد الحياة، واستخدامها في الحروب، انتهاك خطر للقوانين الدولية".واعتبر بأن استمرار القصف ووقف ضخ المياه، سيكون له آثار مدمرة إنسانيا وبيئيا، وفي عودة إلى التاريخ، فإن "الاستحواذ على المياه كان ركيزة أساسية منذ بداية الصراع العربي الإسرائيلي، بحيث حاولت الحركة الصهيونية وضع حدود دولتها بناء على الوقائع المائية، وسعت لضمّ المناطق الموجودة فيها المياه كبحيرة طبريا. كما مارست الضغوطات لتعطيل مشاريع المياه العربية ذات السيادة".ووفق ارشيد، فإن البروتوكولات الإضافية للعام 1977 لاتفاقية جنيف 1949، سنجد أنها تشير مباشرة إلى ضرورة حماية المياه وكل المنشآت المائية أثناء النزاعات المسلحة، بحيث تنص المادة 54 في فقرتيها الأولى والثانية على ما يلي: يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، بالإضافة إلى حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية، ومرافق المياه وشبكاتها إذا تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين، أو الخصم، لقيمتها الحيوية مهما كان الباعث، سواء بقصد تجويع المدنيين أو حملهم على النزوح، أو لأي باعث آخر.