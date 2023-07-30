المياه: ضبط اعتداءات في عمان والرمثا

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ضبطت وزارة المياه والري، اعتداءات على خطوط مياه في العاصمة وردم بئر مخالفة في الرمثا.وقالت الوزارة إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر شركة مياه "مياهنا"، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، ضبطت اعتداءات على خطوط مياه في منطقة الأشرفية من خلال وصلات مخالفة.وأضافت أنه جرى إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ورفع عدادين مياه يتزودان بطريقة مخالفة من الوصلات ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأشارت الوزارة إلى أن كوادر الرقابة الداخلية بالتعاون مع مديرية الأحواض المائية ردمت بئرا مخالفة في منطقة الرمثا، مؤكدة أنها تواصل حملاتها لضبط أي مخالفات أو تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه.وناشدت المواطنين الإبلاغ مثل هذه الاعتداءات حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية .