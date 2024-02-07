المياه في 25 عاما.. تحسن وارتقاء بخدمة المواطن

إيمان الفارس

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عمان - احتلّت "المياه" الأولوية الوطنية القصوى منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية على مدار 25 عاما، في وقت شهد فيه هذا الملفّ؛ تحولات إستراتيجية ساهمت بتحسين التزويد المائي بالمملكة، وفق خبراء في القطاع المائي.وأكد المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، اتخاذ الحكومة الأردنية زمام المبادرة في وقت مبكر لتحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابيرالاستجابة والتكيف السريع.وأشاروا إلى ارتكاز الرؤية الملكية على اعتبار المياه، عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني؛ لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لشركة مياهنا سعد أبو حمور، إن أبرز التحولات الإستراتيجية التي طرأت على قطاع المياه على مدار 25 عاما، تتمثل في إعادة هيكلة شبكات المياه على مستوى المملكة، ما ساهم بتحسن التزويد المائي والتوسع في خدمة إيصال المياه للمواطنين.وأضاف أنه من ضمن أبرز تلك التحولات؛ بناء أكبر محطة صرف صحي على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وهي محطة الخربة السمراء على نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية بتكلفة تجاوزت 300 مليون دينار.وبين الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن، أن إنشاء وتشغيل مشروع الديسي كأكبر مشروع مائي جوفي على مستوى الأردن وبطاقة إنتاجية تتجاوز 100 مليون متر مكعب، وبتكلفة 750 مليون دينار في العام 2013 من أهم محطات التحول في ملف المياه، فضلا عن توسعة محطة زي للمياه، والتي تضاعفت طاقتها إلى 90 مليون متر مكعب وبتكلفة 100 مليون دينار في حينه.وأوضح أبو حمور أن العمل ما يزال جاريا لإنشاء مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مؤكدا أنه "الحل الأوحد الإستراتيجي لحل مشكلة المياه في الأردن لكافة الاستخدامات".وذلك إلى جانب إنشاء محطة وادي العرب 2 في الأغوار الشمالية لسد العجز المائي في محافظات الشمال بعد تأثير اللجوء السوري على تلك المناطق وبتكلفة 140 مليون دولار، وإنشاء محطة تحلية الزارة - ماعين وبطاقة إنتاجية 55 مليون متر مكعب، وبتكلفة تجاوزت 140 مليون دولار، بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع وتطوير إدارة القطاع بتحويله إلى شركات وبكفاءات فنية عالية.من جانبها، أكدت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي أن المضي بمشروع تحلية مياه البحر من خلال مشروع الناقل الوطني في العقبة، هو أبرز التحولات الإستراتيجية التي يشهدها القطاع المائي خلال 25 عاما، والمندرج تحت تطوير المصادر غير التقليدية، وذلك في مواجهة ندرة المياه والتغير المناخي، وسد الفجوة بين العرض والطلب حتى العام 2035.وقالت الزعبي إن الحكومة الأردنية اتخذت زمام المبادرة مبكرا، لتحليل التحديات التي تفرضها ندرة المياه، وصياغة تدابير الاستجابة والتكيف السريع، مشيرة إلى أهمية صياغة وزارة المياه والري إستراتيجية تقليل فاقد المياه، والتي تم تحديثها مؤخرا لتخفيض الفاقد بنسبة 2 % سنويا والوصول إلى 25 % بحلول العام 2040.وأضافت أن قطاع المياه يسعى لمواجهة تحدّي شحّ المياه بتطوير المصادر غير التقليدية، كإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتحلية المياه المالحة ومياه البحر، لافتة إلى مضيّ الأردن بتعزيز إستراتيجية تحلية مياه البحر بهدف زيادة إنتاج المياه المحلاة، حيث تسعى هذه الإستراتيجية، لتحقيق الانسجام بين مشاريع تحلية المياه وتطوير الطاقات المتجددة.كما يسعى الأردن للاستفادة من التمويل الموجه نحو التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وذلك لـ"ضمان استمرارية ومرونة البنية التحتية في مواجهة تغير المناخ"، وفق الزعبي التي أشارت للاستفادة من تمويل من صندوق المناخ الأخضر وهو الأول، ويهدف إلى"بناء القدرة على التكيف لمواجهة تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)" ولكن مع جهود العاملين في هذا القطاع، سيكون بداية لمزيد من التمويل لكثير من المشاريع.وشددت على إيجابية تعزيز حوكمة وإدارة وتشغيل قطاع المياه، عبر تحديث وإعادة هيكلة مؤسسات قطاع المياه الحالية، بهدف تبسيط العمليات وتغطية التكاليف وتحديد المسؤوليات المؤسسية، حيث يجري العمل حالياً على تطوير الأداء المؤسسي لكافة مرافق قطاع المياه لتحسين كفاءة الاستخدام وزيادة الإيرادات واسترداد التكاليف لتقليل العجز المتزايد في القطاع.وذلك إلى جانب المضي في حصاد المياه كأحد الحلول المجدية اقتصاديا لمواجهة مشكلة المياه بالأردن، وذلك توازيا وأحد أهم التحولات الإستراتيجية في القطاع، وهي ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، كركائز حيوية للتنمية المستدامة في الأردن، وسط دعوات إستراتيجية قطاع المياه المحدثة لضرورة مأسسة منصة رسمية مهمة لإدارة هذه القطاعات المترابطة ضمن نمط توافقي أكبر مع وجهات نظر وطنية مشتركة ومتداخلة.من جهته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ارتكاز الرؤية الملكية؛ على اعتبار المياه عنصرا أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمن الوطني لإفساح المجال للنمو الاقتصادي في المملكة والنهوض بنوعية حياة المواطنين.وقال الدحيات إن العمل يجري على استدامة مصادر المياه وتوسعة نطاق التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي، والعمل على تأهيل وتحسين مرافق المياه وبنيتها التحتية وتحسين مستوى الخدمات، وتوفير احتياجات مياه الري للأغراض الزراعية، ولخدمة القطاعات الاقتصادية من المياه.وأشار إلى أهم التحولات الإستراتيجية التي طرأت على قطاع المياه في مواجهة التحديات؛ وهي تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي وتخفيض فاقد المياه، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه (متلازمة المياه والطاقة).وأضاف أن من بين أبرز تلك التحولات إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وجذب الاستثمارات، وتزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين.وبين أن قطاع المياه قام بتنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية، وذلك في مجال تعزيز الأمن المائي وتطبيق الإدارة المتكاملة لمصادر المياه، وتنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية مثل مشروع الناقل الوطني للمياه التحلية (العقبة-عمان) كونه أولوية وطنية.وذلك إلى جانب بناء مجموعة كبيرة من السدود ورفع وزيادة سعتها التخزينية في كافة محافظات المملكة، وتمويل وتنفيذ وتشغيل مشروع جر مياه الديسي بقيمة مليار دولار، والذي يعمل على تزويد المواطنين بكمية مياه تصل لغاية 112 مليون متر مكعب سنوياً ولكافة الاستخدامات، وتنفيذ وتشغيل محطة تنقية مياه وادي العرب بقيمة 125 مليون دولار، والتي تعمل على تزويد محافظات الشمال بكمية 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا.وأضاف الدحيات أن من بين تلك الإجراءات؛ تبادل الخبرات والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بإيجاد الحلول للتحديات المائية عبر التعاون الإقليمي العابر للحدود.وبخصوص تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي، فإن القطاع المائي قام بتأسيس 3 شركات مياه في المملكة (شركة مياه اليرموك، شركة مياهنا وشركة مياه العقبة - الجنوب) وتفويضها مسؤوليات سلطة المياه، بهدف تحسين نوعية خدمات مياه وصرف صحي المقدمة للمواطنين، واستدامة وتوسعة شبكات المياه في كافة المحافظات.كما خلصت خطة القطاع إلى تخفيض فاقد المياه عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه القائمة بشكل شمولي وإنهاء ظاهرة الاعتداءات على شبكة المياه لتصل نسبة الفاقد إلى 25 % في العام 2040، ورفع نسبة المخدومين بشبكات الصرف الصحي بشكل مستمر، والتي وصلت إلى 67 % من المواطنين، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع المياه عبر تطبيق خطط تقليل خسائر قطاع المياه وتحسين الاستدامة المالية، لرفع نسبة تغطية كلف الصيانة والتشغيل إلى 100 %.وفي إطار الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه، فتمّ تنفيذ مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في ضخ المياه بهدف تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15 %، وإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لتقليل أسعار وتكاليف الطاقة وحماية البيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % من إجمالي الطاقة المستهلكة في القطاع، وزيادة اعتماد محطات الصرف الصحي على توليد غاز الميثان لتوليد الكهرباء، بحيث يتم توليد50 % على الأقل من احتياجاتها الكهربائية في المواقع ذات الجدوى.وفي مجال الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وجذب الاستثمارات، جرى تمويل وتنفيذ وتشغيل مشروع جر مياه الديسي بقيمة مليار دولار، والذي يعمل على تزويد المواطنين بكمية مياه تصل لغاية 112 مليون متر مكعب سنويا، ومحطة تنقية الخربة السمرا، لمعالجة 125 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها للزراعات المقيدة في وادي الأردن بعد خلطها في سد الملك طلال.إلى جانب تنفيذ مشاريع قطاع المياه الرأسمالية الكبرى، وإشراك القطاع الخاص في إدارة محطات التنقية ومحطات ضخ المياه لتقديم حلول جديدة مبتكرة من حيث التكلفة والمساهمة في تمويل وصيانة وتجديد البنى التحتية، وإشراك القطاع الخاص بتخفيض فاقد المياه عبر المشاريع المبنية على الأداء (Performance-basedcontracting).وبخصوص تزويد المياه لأغراض الزراعة والأمن الغذائي والصناعة والتعدين، فتم رفع تزويد المياه للزراعة عبر إحلال المياه العذبة من مصادر المياه السطحية والجوفية بمياه عادمة معالجة من خلال محطات الصرف الصحي، وإبقاء استخدام مياه الري في المناطق المرتفعة عند المستويات الحالية مع تقليله تدريجياً.وقال إنه تم تشجيع كفاءة استخدام المياه في الري وتشجيع زراعة المنتجات الزراعية ذات العوائد الاقتصادية العالية، وتوفير مياه الآبار العميقة والمالحة لاستخدامات مشاريع التعدين والصخر الزيتي وخدمة المناطق الصناعية والسياحية.