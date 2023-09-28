المياه.. هل ينجح التعاون العالمي في مواجهة تبعات التغير المناخي؟

إيمان الفارس

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عمّان - تتعاظم دعوات دولية، نحو ضرورة المضي وفق منهجيّة فعّالة لتعزيز التعاون العالمي في موارد المياه المشتركة، في وقت حذر فيه تقرير علمي متخصص في قطاع المياه، من تأثيرات تغير المناخ والظواهر الجوية المتطرفة.وفي حين باتت حلول المياه، تحديا أكثر إلحاحا وتعقيدا، وكونها صنّفت بين أكبر المخاطر التي تواجه العالم، وفق تقييم تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اعتبر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، أنه "ما لم يكن هناك تعاون وثيق بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، فإن فرص التنمية السلمية والمستدامة للمياه ستظل ضئيلة".وفيما شجّع التقرير الذي حمل عنوانه "التعاون في مجال المياه من أجل السلام لتحقيق أجندة 2030"، وحصلت "الغد" على نسخة منه، "دمج المياه في اتفاق باريس للمناخ وآليات تنفيذه، وتطوير تقييمات إقليمية ووطنية ومجتمعية مشتركة بين القطاعات، حول ما يمكن أن يطلق العنان للتعاون من أجل التخطيط المشترك والاستثمار في المياه المشتركة"، يثقل تحدي تقاسم موارد المياه المشتركة في الأردن، ثاني أفقر دولة مائيا على مستوى العالم، كاهلها.وفي وقت ينتظر فيه ترجمة حدود خريطة المياه المشتركة لدى الأردن لواقع ملموس، أكد مصدر مطلع بوزارة المياه والري سعي قطاع المياه، لقيادة تعاون إقليمي يرتبط بالمصادر المائية المشتركة، وصولا لحماية حقوق الأردن المائية وتعزيز الأمن المائي.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الغد"، إن الإدارة المتكاملة للمصادر المائية وحماية البيئة، تسعى لإدارة الأنهار وأحواض المياه الجوفية، باعتبارها مصدرا متكاملا وشاملا للمياه بصرف النظر عن الحدود بين الدول.وأضاف، أنها تمضي في معالجة موضوع إدارة المياه المشتركة مع دول الجوار على المستويين السياسي والفني، والمتعلق بإدارة أحواض المياه الجوفية والمياه السطحية المشتركة في أحواض اليرموك والديسي ونهر الأردن، ووفق تعزيز آليات التعاون وإدارة المصادر المشتركة للمياه العابرة للحدود.وتسعى بعض المبادرات لتعزيز الجانب المائي الجيوسياسي المشترك، كمبادرة السلام الأزرق والمعروفة بالـ(Blue Peace)، التي أثبتت وجودها على الساحة الإقليمية، حيث تنصبّ أهدافها على ضرورة البحث عن الطرق الدبلوماسية للتسوية بدلا من الوسائل القانونية.وبحسب تصريحات سابقة لأمين عام سلطة وادي الأردن منار محاسنة، خلال ردها على استفسارات نيابية مؤخرا حول المحادثات مع سورية بشأن حصول الأردن على حصته المائية من نهر اليرموك، وصولا لتعزيز سد الوحدة بمخزون المياه، فإنها بينت أن وزارة المياه، طلبت عبر وزارة الخارجية "إعادة تمثيل اللجنة بحسب اتفاقية استثمار نهر اليرموك الموقعة بين الحكومة الأردنية ونظيرتها السورية في العام 1987، وتنص على وجود لجنة مياه مشتركة، تشكل من الطرفين، وطلبنا من وزير الخارجية تفعيل عمل اللجنة".وما تزال مخاوف تحوم حول إمكانية تحول تحدي تقاسم المياه المشتركة لواقع ينذر بتهديدات حقيقية وواقعية، لتكون "المياه" عامل نزاعات بين المناطق والدول المشتركة في مواردها المائية.أما القضية التي تثقل قطاع المياه، فتستدعي تعزيز الدور غير الرسمي خلال مبادرات قد تكون مقترحة من مؤسسات مجتمع مدني، أو منظمات متخصصة في الجانب المائي الجيوسياسي، وصولا لفتح الحوار بين صانعي القرار والسياسات ضمن المناطق المتشاطئة والمشتركة في حدودها المائية، وحل تلك النزاعات سلميا وبطريقة عادلة، لا سيما بعد تأثيرات خلفها التغير المناخي على تدفقات المياه المتوافرة سواء السطحية منها أو المخازين الجوفية، من انخفاضات سنوية تشي باضمحلال تلك المياه مستقبلا.