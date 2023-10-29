"الميثاق الوطني": الظلاميون يسعون للنيل من أمننا الوطني عبر التشكيك بمؤسستنا العسكرية

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ندد حزب الميثاق الوطني بمحاولات التشكيك والتشويه بحق القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي من قبل من وصفهم بالظلاميين والذباب الإلكتروني الذين وجدوا من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا لبث سمومهم وإشاعاتهم وأكاذيبهم بهدف المساس بأمن الوطن واستقراره.وقال حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد إن التاريخ المشرف لقواتنا المسلحة درع الوطن وحماته، خير شاهد على مواقفه العروبية وبطولاته التي قدم أبناؤه التضحيات والبطولات في معارك عديدة مع العدو سطرها في باب الواد، وأسوار القدس ومعركة الكرامة الخالدة التي أعادت للأمة العربية الأمل بالنصر والعزة والكرامة.واستنكر حزب الميثاق الوطني سعي البعض لمحاولة النيل من الموقف الأردني الثابت والراسخ بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي الذي يلتف حوله الشعب الأردني العظيم والحكومة والجيش العربي والأجهزة الأمنية وكل مؤسساتنا الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لثقتهم الكبيرة بجلالة الملك في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف والتصدي للعدوان الهمجي على شعبنا في قطاع غزة منذ اليوم الأول من العدوان.وبعث الميثاق الوطني بالتحية والتقدير لطواقمنا الطبية في المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة التابع للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي/ الخدمات الطبية الملكية، الذين يقدمون كل الدعم والرعاية الطبية للمصابين جراء قصف الاحتلال المستمر، ليقفوا جنبا إلى جنب مع أهلنا في صمودهم أمام آلة الحرب والعدوان.ودعا الميثاق الوطني أبناء شعبنا الأردني بعدم الاستماع أو إعادة نشر كل ما من شأنه التشكيك بالموقف الأردني العروبي التاريخي والمشرف لنا جميعا كأردنيين مع أهلنا في غزة هاشم، وكذلك وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك قواتنا المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وأجهزتنا الأمنية.