الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الميثاق الوطني" في زيارة ثناء للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

الميثاق الوطني في زيارة ثناء للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
الميثاق الوطني في زيارة ثناء للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
قام حزب الميثاق الوطني ممثلًا بأمينه العام الدكتور محمد المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي بزيارة الهيئة الخيرية الهاشمية تقديرًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها وجهودها الإغاثية والإنسانية على مستوى المنطقة والعالم وخصوصًا ما تقوم به الآن مع أهلنا في غزة.اضافة اعلان
وكان باستقبالهم الدكتور حسين الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية الذي رحب باعضاء الميثاق الوطني مثنياً على زيارتهم التي تعد الأولى على مستوى الأحزاب الأردنية، وعبّر عن أمنياته للميثاق الوطني بالتقدّم المستمر.

واستعرض مسيرة الهيئة الخيرية في اكثر من 42 دولة بالعالم وان هنالك بند خاص لدى هيئة بما يخص غزة والقدس من قبل الأزمة الحالية  التي يمر بها اهلنا بفلسطين وتحديدا في قطاع غزة مستعرضاً خصوصية العلاقة بين الاردن وفلسطين والعمل بتوجيهات جلالة الملك وولي عهده الامين لدعم صمود أشقائنا في فلسطين الحبيبة.
وبين أن الهيئة تتعاون مع عدد كبير من المنظمات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية لتكثيف إرسال المساعدات الطبية والإغاثية بمختلف أنواعها لضمان تغطية الاحتياجات المطلوبة لافتًا إلى مواصلة الهيئة إرسال المساعدات إلى الأهل في غزة وفق ما يرد من احتياجات اولاً بأول.
بدوره قال أمين عام حزب الميثاق الوطني  الدكتور محمد المومني أن هذه الزيارة جاءت تقديرًا للجهود الإنسانية الكبيرة  الذي تقوم بها الهيئة بإسم الأردن والهاشميين، ويحق للأردنيين رفع رأسهم بما يقوم به الأردن قيادةً وجيشًا وشعبًا ومن الموقف المتفرد لقيادتنا الهاشمية وولي العهد الامين تجاه القضية الفلسطينية في كل المحافل وجهود جلالته  الجبّارة لوقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.
واعرب اعضاء حزب الميثاق الوطني عن تقديرهم للجهود المميزة للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية التي لم تألو جهداً في الدعم المستمر وايصال المساعدات الاغاثية الانسانية للاهل في قطاع غزة.
هذا وقدم حزب الميثاق الوطني تبرعاً رمزياً من خلال احد اعضاءه للهيئة الخيرية الهاشمية تقديراً لجهودها الكبيرة وابدا الاستعداد لإرسال متطوعين من شباب الميثاق الوطني لمساعدة الهيئة في جهودها المختلفة.
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