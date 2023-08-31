"الميثاق الوطني" يطلق وثيقة مليون توقيع رفضا لإطلاق العيارات النارية

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أطلق حزب الميثاق الوطني وثيقة وطنية لجمع مليون توقيع على امتداد الوطن رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية.وقال حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن الوثيقة الوطنية التي اعلن عنها، تهدف للتصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين، ويرفض الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام، مؤكدا أن الفرح يجب أن لا يكون على حساب أرواح الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، والتي جاءت عقب حادثة وفاة فتى حافظ لكتاب الله تعالى بطلق ناري طائش في العاصمة عمان، ووفاة الشرطي المرحوم حمزة الفناطسة يوم زفافه في محافظة معان بسبب إطلاق العيارات النارية ليتحول الفرح لترح، سائلا الله العلي القدير أن يرحمهما ويرحم كل من زهقت أرواحهم بهكذا أحداث أليمة، ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء.وناشد حزب الميثاق الوطني الأردنيين التوقيع على الوثيقة والالتزام بمغادرة المناسبات الاجتماعية التي تشهد اطلاق عيارات نارية وعدم المشاركة بها، للحد من الظاهرة البشعة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهتها.وثمن الحزب الجهود التي تبذلها أجهزتنا الأمنية بشكل عام ونشامى مديرية الأمن العام بشكل خاص في مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومرتكبيها، والتحذير المستمر منها.