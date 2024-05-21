"الميثاق الوطني" يعقد اجتماعه 59 ويشيد بمضامين كلمة الملك في قمة البحرين

أشاد حزب الميثاق الوطني بما تضمنته كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، مشيرا إلى أنها تُعبر عن تطلعات الامة والشعوب العربية والضمير الإنساني. اضافة اعلان



وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع 59 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن جلالة الملك تحدث بكل وضوح عن الواقع الأليم وغير المسبوق الذي تشهده المنطقة في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحزب يدعم كافة الجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان، وادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ورفض التهجير القسري لأبناء القطاع.



وأكد الميثاق الوطني على ما جاء بكلمة سيد البلاد من خلال تأكيده على المسؤولية الاخلاقية والانسانية التي على العالم أجمع أن يتحملها تجاه الاهل في فلسطين عامة وغزة خاصة لينهي الصراع الممتد منذ أكثر من سبعة عقود، وأن ما تشهده غزة اليوم من دمار شامل سيكون له الاثر السلبي الكبير في نفوس كافة الاجيال القادمة التي عاصرت الموت والظلم والدمار .



وأن ما تعرضت له غزة لن يمنح المنطقة والعالم الاستقرار، بل سيجلب المزيد من الويلات والعنف والصراع، لذا علينا ان نعمل لبناء طريق أمام أبنائنا وبناتنا في أمتنا العربية الواحدة لمستقبل يخلو من الحرب والموت والدمار، وتوفير الحقوق الانسانية لهم في العيش الكريم بأمان واستقرار .

