الجمعة 12 كانون الثاني 2024
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الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان

الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان
الميثاق الوطني : يعقد لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان
عقد حزب الميثاق الوطني لقاء استقطابيا في لواء الحسينية بمحافظة معان اليوم الجمعة بحضور امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني واعضاء المكتب السياسي بحضور نخبة  من ابناء ووجهاء وشيوخ المحافظة بدعوة كريمة من الشيخ طالب العوادات الحويطات.اضافة اعلان
 وفي بداية اللقاء اكد الامين العام الدكتور محمد المومني على الثوابت الراسخة للحزب وهي الدين والعرش والجيش  ووحدتنا الوطنية وفلسطين.
وقال ان هذا اللقاء الاستقطابي جاء لنستمع فيه إلى آراء واقتراحات وملاحظات ابناء لواء الحسينية الاشم ومحافظة معان الابية العاصمة الاولى والتي تعني لنا الكثير وعلينا أن نسير في العملية الحزبية ولا نكون مترددين وقد لمسنا أن هنالك تغيير كبير في قبول الأحزاب والانتساب لها.
وأن القضية الفلسطينية هي الأهم على الساحة العربية والدولية وأن ما يمر به الأشقاء في فلسطين وفي مدن الضفة الغربية ظالم واثم وأننا في المملكة الاردنية الهاشمية خلف جلالة الملك المفدى في دعم الأشقاء ومساندتهم ويأتي الموقف الأردني المنسجم قيادةً وشعباً حرصاً منا على مستقبل أهلنا في فلسطين.

فيما تحدث عدد من أعضاء الحزب حول مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا الأردني وأبرزها الجائحة الاقتصادية وأن الانخراط بالأحزاب سينظم العمل من خلال برامج ثابتة قابلة للتنفيذ بالتشارك مع قواعدنا الشعبية وأن هنالك مهمتين للحزب في المرحلة القادمة وهي بناء البرنامج الانتخابي والقوائم الانتخابية.

هذا وانتسب عدد من الحضور لحزب الميثاق الوطني ليصبحوا جزءً من اسرة الميثاق الواحدة.

وفي الختام جرى حوار موسع بين الحضور  الذين أثروا اللقاء بطرحهم البناء، أجاب فيه أعضاء الحزب على أسئلة واستفسارات الحضور بكل شفافية ووضوح.

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