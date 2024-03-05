الثلاثاء 05 آذار 2024
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الميثاق الوطني يعلن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب

الميثاق الوطني يعلن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب
الميثاق الوطني يعلن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب
أعلن حزب الميثاق الوطني امس الاثنين الموافق الرابع من اذار بمناسبة مرور على تأسيسه عن تشكيل لجنة المعلمين في الحزب جاء ذلك على لسان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية والنقابات المهنية في حزب الميثاق الوطني، الدكتور ابراهيم الطراونة .اضافة اعلان

وقال الطراونة، في تصريح صحفي، إن تشكيل اللجنة يتزامن مع مرور عام على إعلان المؤتمر العام لحزب الميثاق، ويأتي ضمن جهود الحزب التي تهدف لتشكيل لجان نقابية من جميع النقابات المهنية؛ لأهمية دورها ولكونها من الروافع الرئيسية للعمل النقابي.

وأشار إلى أهمية تشكيل اللجنة لكونها ستعنى بوضع خطة عمل سيتبناها الحزب لاهمية دور المعلم في الحياة العامة، حيث ستكون انطلاقة جديدة ومهمة للمعلمين هذه الفئة التي نعتز ونفتخر بها.

ولفت الطراونة إلى أن الحزب عقد اليوم اجتماعًا حاشدًا للجنه النقابية كافة جرى خلالها الحديث عن الشؤون الاستراتيجية للحزب والمرحلة السياسية القادمة. 

يشار ان حزب الميثاق يمتلك قوة كبيرة في النقابات المهنية من خلال مأسسة عمله بالنقابات التي تعتبر جزء مهم من العمل العام بالاردن.

هذا ويهنئ حزب الميثاق الوطني كافة اعضاءه ومنتسبيه بمرور عام على تأسيسه ويعد ابناء الشعب الاردني الواحد بأنه سيبقى على مبادئه الراسخة ولن يحيد عنها من اجل رفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير .
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