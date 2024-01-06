السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الميثاق: نتنياهو يريد توسيع الحرب لتخفيف الضغط الداخلي عن حكومته

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الميثاق الوطني
طالب حزب الميثاق الوطني المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط لوقف توسيع نطاق الحرب في المنطقة التي تمتد الان في غزة والضفة الغربية والقدس الشريف ولبنان والبحر الاحمر.اضافة اعلان
وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع /٤٢ الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة النائب الأول للأمين العام السيدة ريم بدران  اليوم السبت إن حكومة اليمين المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو بافعالها تؤجج الصراع في المنطقة وتوسع نطاق الحرب على مختلف الجبهات بهدف التخفيف من الضغط الداخلي الذي تتعرض له حكومة الاحتلال وجيشها.
وأضاف الميثاق الوطني أن حكومة بنيامين نتنياهو ترتكب مجازر وسط صمت وسكوت المجتمع الدولي على هذه الاعمال التي ستنعكس على السلم العالمي، محذرا من تفاقم الصراع وتوسيع نطاقها في المنطقة اذا لم يتم كبح جماح الاحتلال وايقاف الحرب على الشعب الفلسطيني في كل مكان.
واشار الميثاق الوطني إلى أن نتنياهو يريد أن يأخذ المنطقة إلى حروب وصراعات لا يحمد عقباها ويعرف الجميع نتائجها على المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، حيث تعاظم العداء عند الشعوب ضد دول صانعة القرار في العالم.
وطالب الميثاق الوطني الدول الداعمة لاسرائيل بالضغط عليها ومنعها من توسيع نطاق الحرب، علما بأن نتنياهو وحكومته التي تقاد بعقلية انتقامية تريد أن تخفف من الضغط الإسرائيلي الداخلي الذي تواجهه عبر جر المنطقة لحرب إقليمية.
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