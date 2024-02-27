الميثاق يعقد اجتماعه ال49 ويؤكد الفخر والاعتزاز بمشاركة جلالة الملك إنزالات غزة

- الميثاق يشيد بمواصلة تنفيذ عمليات انزال المساعدات لدعم صمود أهلنا في غزة.



- الميثاق يثني على مرافعة الأردن أمام العدل الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.



- الميثاق يرفض محاولات التشكيك بالموقف الرسمي والشعبي الأردني تجاه القضية الفسطينية ودعم الأشقاء في غزة.



- الميثاق يدعو الأردنيين لعدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات المشككة بالموقف الأردني.



-الميثاق الوطني إعلام الاحتلال والأعداء هم مصدر الإشاعات والأكاذيب التي يحاول البعض إعادة نشرها دون التفكر أو التمعن بها.



قال حزب الميثاق الوطني إن من حق كل أردني وأردنية أن يفتخر ويعتز بمواقف المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في عموم فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان غاشم غير مسبوق من قبل الاحتلال.



وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع ال49 الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني اليوم الثلاثاء أن مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عمليات الإنزال الجوي التي نفذتها طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي لتقديم وإيصال المساعدات الإغاثية والغذائية إلى الأهل في قطاع غزة تأتي تأكيداً على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

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كما أشار الميثاق الوطني الى أن مشاركة بعض الدول الشقيقة والصديقة في عمليات الانزال يؤكد على تقدير العالم للدور والموقف الأردني في المنطقة، وثقته بعقلانية وحكمة جلالة الملك الذي ينادي منذ اليوم الأول من العدوان الغاشم على أهلنا في غزة بضرورة ايقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع ورفض التهجير القسري.



وبمواصلة تنفيذ عمليات الانزال فإن الأردن بقيادة جلالة الملك ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يواصل جهوده الجبارة للوقوف مع الاشقاء في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشريف، ومواصلة التحركات الدبلوماسية التي يقودها جلالته عربيا ودوليا من أجل ايقاف الحرب على غزة ورفع الحصار الجائر عن القطاع وانهاء كافة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإنهاء حقهم المشروع والعادل في إقامة دولة فلسطينة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس الشريف.



كما أكد الميثاق الوطني فخر الأردنيين بمواصلة سلاح الجو الملكي التابع للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من عمليات انزال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا العظيم في قطاع غزة، وكان آخرها يوم أمس حيث تم إرسال 5 طائرات محملات بوجبات غذائية ومساعدات إنسانية في مشهد عروبي إنساني أخلاقي يشهد له الجميع ويؤكد أن الأردن سيبقى الرئة التي يتنفس منها الأشقاء الفلسطينيين، ولا يمكن أن ننسلخ عن قضيتنا المركزية وكما قال جلالة الملك في خطاب العرش أمام مجلس الأمة العام الماضي (بوصلتنا فلسطين والقدس تاجها).



كما أشار الميثاق الوطني إلى أن عمليات انزال المساعدات وارسال مساعدات أردنية لقطاع غزة عبر الشقيقة مصر ومعبر كرم أبو سالم ومواصلة جهود جلالة الملك الحثيثة لوقف الحرب تعتبر ردا كافيا على كل من يحاول التشكيك بالموقف الأردني الرسمي والشعبي تجاه الاشقاء، وبث الاكاذيب والاشاعات ضد الموقف الأردني، مؤكدا أن مثل هذه الأكاذيب مصدرها إعلام الاحتلال وبعض أعداء الأردن الذين يرددون كل ما من شأنه النيل من وطننا ومواقفه تجاه الأشقاء.



ودعا الميثاق الوطني الأردنيين إلى عدم الالتفات للأكاذيب والأخبار الزائفة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وإدارك أن الهدف منها زعزعة أمن واستقرار الأردن والتشكيك بمواقفه المشرفة التي يعلمها أهلنا في عموم فلسطين وخاصة قطاع غزة.



من جانب آخر أشاد الميثاق الوطني بالمرافعة التي قدمها الأردن أمام محكمة العدل العليا وطالب فيها بايقاف الحرب والابادات الجماعية، وانهاء احتلال فلسطين وتطبيق القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تجاه الاحتلال.