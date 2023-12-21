الخميس 21 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الناصر: نظام جديد للموارد البشرية في 2024

مبنى ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)
مبنى ديوان الخدمة المدنية - (أرشيفية)
عمان- أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الحكومة ستصدر نظاما جديدا للموارد البشرية للقطاع العام بداية العام المقبل.
وبين الناصر لـ"الغد"، أن لجنة شكلت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، وعضوية كل من وزيري العدل والشؤون القانونية ورئيسي ديواني الخدمة المدنية والتشريع والرأي، لإعداد النظام، لكنها لم تنه أعمالها، متريثا في التعليق على أي ملامح حوله لحين انتهاء أعمالها.اضافة اعلان
غير أن مصدرا مطلعا، كشف لـ"الغد" أن النظام سيكون معنيا بعمليات التعيين والترقية والترفيعات، مشيرا إلى أنه ستكون هناك حوارات قبل إقراره.
ولفت، الى انه سيجري استحداث وحدة لتطوير الموارد البشرية في كل وزارة، بحيث تدمج مع دائرة الموارد البشرية يرأسها الأمين العام للوزارة.
وبين المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن النظام الجديد سيعمل على منظومة الموارد البشرية واحتياجاتها، وتقييم الكفايات، وتحديد الوظائف المطلوبة في القطاع العام ليتمكن من القيام بواجبه، إلى جانب ترجمة هذه المحاور في التشريعات.
كما سيكون هناك آلية لتحديد الوظائف ووصفها ودور ذلك في تقييم الوظيفة ويحدد راتبها، بناء عليها، واختيار شاغلها بناء على الجدارة والكفاءة، ومتطلبات الوظيفة.
واضاف: أن الأمان الوظيفي سيكون مقروناً بالتميّز في الأداء، مؤكدا أن النظام المعدّل لنظام الخدمة المدنية سيضمن حقوق الموظفين المالية ممن تم تعيينهم قبل نهاية العام الحالي وبخلاف ذلك سيكون نظام الموارد البشرية الجديد هو المظلّة لكل من يتم تعيينه بعد ذلك التاريخ.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"الدوري الشامل لحقوق الإنسان": توصيات للحد من الزواج المبكر

منذ1 ساعة
مبنى الضمان الاجتماعي -(أإشيفية)

الجزازي: حملة على المدارس الخاصة لإلزام شمول عامليها بـ"الضمان"

منذ1 ساعة
1703090795758789600

1.411 مليون دينار ارتفاع في موازنة "الغذاء والدواء" للعام 2024

منذ1 ساعة
1703178552839996000

فتح معبر كرم أبو سالم.. اختراق أردني جديد لإيصال المساعدات إلى غزة

منذ1 ساعة
1703173952119849200

سانتوس: البرلمان الأوروبي يدعم الجهود الأردنية لمنع التصعيد في غزة

منذ1 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

التعليم العالي تعرض مشاركتها برؤية التحديث الاقتصادي والسياسي لعام 2023

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

موت إسرائيل‏

ترجمات |20 كانون الأول 2023
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
 