الناصر: "هيئة الخدمة" ستقدم الاستشارة والدعم للدوائر الحكومية

عبد الله الربيحات

قال رئيس مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن مجلس الهيئة سيواصل دراسة القضايا والحالات الوظيفية التي تم عرضها خلال اجتماعات مجلس الخدمة المدنية قبل تاريخ 28/1/2024، لغايات التوصية بالإجراءات والأحكام المتعلقة بها وفقاً للتشريعات الناظمة لها.

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وأكد أن مجلس الهيئة المشكل بموجب أحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023، سيتولى بالمرحلة الانتقالية فقط مهام مجلس الخدمة المدنية، وفقاً لما قرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص.



واستعرض خلال اجتماع المجلس أمس، مجموعة من القضايا منها توفيق أوضاع الموظفين في دوائر ومؤسسات حكومية، ومحددات مرتبطة بمشروع تحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، وتعليمات التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، وكذلك مناقشة مخاطبات الدوائر للهيئة بخصوص منح العلاوات لبعض الوظائف وتحويل الصفة الوظيفية، وشؤون تتعلق بوظائف العقود الشاملة وحالات وظيفية مختلفة.



وبين الناصر أن الهيئة ستقوم بتقديم الاستشارة والدعم الفني للدوائر والمؤسسات الحكومية، لضمان تطبيق التشريعات الناظمة للموارد البشرية في القطاع العام، ومكونات إستراتيجية الموارد البشرية في المرحلة المقبلة، وتمكين العاملين في وحدة الموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الأجهزة الحكومية، من تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة والتعامل معها بكفاءة عالية، بحيث تتحقق الغاية منها وهي استقطاب الكفاءات للقطاع العام، ورفع أداء الموظفين العامين وتعزيز منهجية تقييم الأداء الفردي والمؤسسي للدوائر ومبدأ الثواب والعقاب، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما نوقشت التفاصيل المرتبطة بالمشاريع المعتمدة من وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع العام PMIO، في رئاسة الوزراء بإدخال بعض التعديلات عليها مع الالتزام التام بالمواعيد المحددة من الوحدة، كونه قد تم رفعها من نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة الى رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وعرضت على جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسيتم نقل مسؤولية تنفيذها من الوحدة إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة بشكل منظم ومدروس.

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