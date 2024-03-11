النجار: قد نتحالف مع أحزاب أخرى لخوض الانتخابات النيابية

أحمد التميمي

حزبنا خرج من رحم الشعب ويرفض المحاصصة

الانخراط بالأحزاب يتحسن بنسبة غير مرضية

الشباب والمرأة الأكثر استفادة من التحديث السياسي

المستقبل للأحزاب الوطنية البرامجية الفعالة

"القدوة" لا يحبذ زيادة أعضائه بشكل عشوائي

نهدف إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي

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أكد أمين عام حزب القدوة الأردني إياد عبد الفتاح النجار، أن رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتطوير منظومتنا السياسية وصولا إلى حياة برلمانية وحزبية تناسب الأردنيين والمسيرة الديمقراطية، تعد حافزا كبيرا للعمل والعطاء.

وأضاف النجار، في حوار مع "الغد"، أن الأوراق النقاشية الملكية تعد الجهد الكبير والأكثر أهمية وفعالية في عملية الإصلاح، بوصفها الدليل الإرشادي والموجِّه لعملية الإصلاح وتحديث القطاعات كافة، وتقدم حلولا للمشاكل والقضايا التي يعاني منها الوطن والمواطن الأردني، لافتا إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفرزت قانونين عصريين، هما قانونا الأحزاب والانتخاب، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية التي جاءت جميعها من أجل زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار.

وقال "إن جلالة الملك وضع خريطة طريق للحياة السياسية في الأردن في المرحلة المقبلة، لإفراز قيادات شبابية مسلحة بالعلم والمعرفة، وأحزاب سياسية برامجية، تحافظ على الإرث الديمقراطي الأردني ومشاركة النساء في الأحزاب بفاعلية منتجة، تمكن المرأة من المساهمة في بناء الوطن، وحكومات حزبية تدير شؤون الدولة في المستقبل القريب، بعد تجذر التجربة الحزبية ورسوخها".

وأكد أن التشريعات النافذة حاليا تحتوي على ضمانات لكل المواطنين، خصوصا الشباب والمرأة، للمشاركة في الحياة السياسية والحزبية من دون خوف، داعيا الجميع للتخلص من عقدة الانتماء الحزبي.

وقال النجار "إن الشباب والمرأة هما أكثر الفئات المستفيدة من التحديث السياسي، حيث أتيحت لهم فرصة كبيرة للمشاركة السياسية"، مطالبا باستثمار هذه الفرصة لتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية والإقبال على صناديق الاقتراع، لأن مشاركتهم تعد واجبا ليكونوا ممن يسهمون في صناعة القرار السياسي الوطني.

وفيما يخص حزب القدوة، أكد النجار "أن الحزب خرج من رحم الشعب، وهو الحزب الثالث على مستوى المملكة من حيث تاريخ عقد المؤتمر التأسيسي، حيث عقد الحزب المؤتمر التأسيسي بتاريخ 2/12/2022، وتم توفيق أوضاعه وفقا لقانون الأحزاب السياسية الجديد خلال خمسة أشهر من تاريخ صدور القانون".

وبهذا الصدد، تطرق النجار إلى أن "بعض السياسيين وصفوا قانون الأحزاب وشروط تصويب الأوضاع بأنها تعجيزية، لكننا في حزب القدوة الأردني بدأنا بالعمل على توفيق الأوضاع من تاريخ 15/5/2022 ولغاية 1/11/2022، وقد حققنا كل الشروط المطلوبة لعقد المؤتمر العام التأسيسي. وقد تنادى مجموعة من أبناء الوطن رجالا ونساء وشبابا إلى تأسيس الحزب، وذلك لتعزيز المشاركة السياسية، ولدعم فئات المجتمع مثل الشباب والمرأة والفئات المستضعفة".

وأشار إلى أن "القدوة هو حزب برامجي وطني له برنامج ديناميكي يعنى بمفردات حياة المواطن الأردني، وسياسة المملكة إقليميا وعالميا، أولوياته التنمية والعدالة والانتماء إلى الوطن والنهوض بالثقافة الجادة، والعناية بقطاع الشباب وقطاع المرأة، والفئات المستضعفة، مع الإعلاء من الثوابت الوطنية والتركيز على مستوى حياة المواطنين ورفاههم وحريتهم وكرامتهم".

كما أشار إلى أن "الحزب عمل، خلال الفترة الماضية، من خلال مجموعة لجان متخصصة وخبراء على إعداد برنامج الحزب بعد زيارات إلى المحافظات والقرى والمخيمات والبوادي والأرياف والالتقاء بالمواطنين للتعريف بالحزب، إضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات والمؤتمرات وورشات التثقيف الحزبي".

وأكد النجار "أن الهدف من تأسيس الحزب هو المشاركة في الحياة السياسية، خصوصا فيما يتعلق بالبرلمانات المقبلة وتشكيل الحكومات البرلمانية والحزبية والحزب على ثقة أن الوطن سيشهد قريبا حياة حزبية عصرية".

ولفت الى أن "الحزب يهدف أيضا لدعم الدولة من خلال عملية تغيير شامل ترتكز على رؤية شبابية وطنية شاملة مصدرها الدستور تؤمن بالتجديد والتغيير لتحديث الدولة عبر عملية تغيير مجتمعية تعتمد على المواطن الواعي ونظام التربية الفعال ومؤسسات مجتمع مدني قوية".

وشدد النجار على "رفض الحزب لكل أشكال وأنواع المحاصصة، وإيمانه بأهمية الفصل بين السلطات وحماية الحقوق الأساسية للمجتمع والمواطن الأردني، وضمان الحريات الدستورية والمساعدة في بناء دولة المؤسسات للوصول إلى أردن قوي له مكانته المرموقة على مستوى الدول العربية والإقليمية والدولية".

وحول عزوف المواطنين عن الانتماء للأحزاب، يرى النجار "أن المواطن أصبح يتقبل فكرة الانضمام للأحزاب بنسبة أكبر من ذي قبل، لكنها نسبة غير مرضية، خصوصا أن المادة 4 من قانون الأحزاب نصت بصراحة على أنه يمنع التعرض لأي أردني أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو انتماء أحد أقاربه الحزبي، ويمنع التعرض لطلبة الجامعات لانتمائهم الحزبي، ويحق لمن وقع عليه تعرض أن يلجأ إلى المحاكم المختصة لرفع التعرض والمطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي".

وفي هذا السياق، دعا المواطنين للانخراط والمشاركة في الأحزاب، "لأن الأحزاب الآن مطلب لتطور الوطن، وأن المستقبل للأحزاب الوطنية البرامجية الفعالة".

وتمنى النجار من الناخب الأردني "أن يختار قائمة الحزب التي سينتخبها بعد دراسة معمقة لبرنامجه الانتخابي الشامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، والبرنامج المبني على التخطيط العلمي والمنهج السليم، الذي يبحث عن الحلول فعلا لا قولا".

وأشار إلى أن "حزب القدوة يمثل كل فئات المجتمع الأردني، فقيادات الحزب تغطي كافة محافظات المملكة كافة ويوجد بها من المتخصصين، وأساتذة الجامعات، والمهنيين، والعمال، ويوجد بها أيضا نسبة كبيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة".

وشدد على أن "الحزب هو حزب مولود شرعي للطبقة العامة من الشعب بعيدا عن المتنفذين وأصحاب السلطة، وأن الفرصة متاحة لجميع أفراد الحزب ليكونوا في الصف الأول لقيادة الحزب".

وبشأن أعداد الهيئة العامة في الحزب، أشار النجار إلى أن "الحزب لا يحبذ زيادة الأعضاء بشكل عشوائي، وإنما يعمل على انتقاء الأشخاص الذين يشكلون إضافة نوعية، فمعظم المنتسبين متخصصون للعمل في اللجان لإثرائها والمشاركة في برنامج الحزب وتطويره".

وأشار كذلك إلى أن نسبة الشباب في الحزب 43 %، ونسبة المرأة 46 %، مؤكدا "أن الحزب يؤمن باستثمار طاقات المواطنين الأردنيين على اختلاف أديانهم، وطوائفهم، ومذاهبهم، وأصولهم، وألوانهم، ونوعهم الاجتماعي، ومناطقهم، ومنابتهم، وأعمارهم، ومستوى ثقافتهم، وتعليمهم".

وعن اسم "القدوة"، قال "تم اختيار الاسم لأن القُدْوَةُ في اللغة هي من يتخذه الناس مثلاً في حياتهم ويكون مثلا أعلى يقتدى به، وتم اختيار هذا الاسم ليكون أنموذجا تطابق برامجه أفعال وسلوك منتسبيه، ولتكون قياداته ومنتسبوه قدوة ومثالا يحتذى بهم، من خلال النهج والتطبيق، والغاية من اتباع حزب القدوة، الرقي لأعلى مستوى من الأخلاق والتعامل والعلم".

وتحدث النجار "أن الحزب منفتح على الأحزاب الأردنية والتجمعات والقوى والمؤسسات الوطنية بما ينسجم ومبادئ الحزب، وأنه لا يستبعد التحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل قائمة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة سواء على المقاعد الوطنية أو المحلية".

وأشار إلى أن "الحزب سيكون حاضرا ومشاركا في جميع الانتخابات التي تجرى في الأردن، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية أو مجالس محافظات وحتى في اتحادات الطلبة في الجامعات والأندية الطلابية والنقابات، نظرا لوجود عدد كبير من مؤيديه بجميع مناطق الأردن".

وعن النظام المالي لتمويل الأحزاب، أكد النجار "أن هذا النظام لا يعول عليه لتنمية الحياة الحزبية والنهوض بها، والحزب لم يتلق أي دعم من الحكومة، وأن جميع الأموال التي تنفق على الحزب هي من الأموال الخاصة لأعضاء الحزب".

وحول رؤية الحزب للتحديات التي يواجهها الأردن، بين النجار "أن للحزب رؤية في جميع القضايا التي يعاني منها المواطن الأردني، وله رؤية في القوانين، مثل قانون المالكين والمستأجرين وحل مشكلة الفقر والبطالة وغيرها من القضايا التي تمس حياة المواطن والتي من شأن تطبيقها النهوض بمستوى حياة المواطن، فلدينا برنامج سيرى النور قريبا بعد استكماله مع اللجان العاملة".

لكن النجار تحدث عن أبرز ملامح ذلك البرنامج، قائلا "إن الحزب يؤمن أن مواجهة مشكلة البطالة والفقر تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص العمل، مثل الجهاز المصرفي، ومؤسسات التعليم، والمجتمع المحلي، ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال زيادة معدلات النمو الاقتصادي والربط بين مخرجات القطاع التعليمي ومتطلبات سوق العمل والتسويق الخارجي وتكوين قاعدة بيانات في المحافظات حول العاطلين ومهاراتهم وتشجيع المنشآت وحماية حقوق العمال وتسهيل تمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة".

وعلى صعيد القطاع الصحي، قال النجار "إن المؤسسات الصحية تعد نموذجا متميزا في المنطقة، وهي بحاجة إلى تطوير ودعم دائم للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه ورفع سويتها وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطن، وفي هذا الإطار، يجب العمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، واستكمال مشاريع الربط الإلكتروني والحوسبة لهذا القطاع، وتعزيز دور مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، والاهتمام بالسياحة العلاجية، وتسهيل جميع الإجراءات ذات العلاقة، خدمة للاقتصاد الوطني".

اقتصاديا، أكد النجار "أن الحزب يؤمن بالدور المحوري للاقتصاد في تحقيق الاستقلال السياسي وتحقيق السلام الاجتماعي، ولذا فهو، في رؤيتنا، عصب الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاجتماعية. ونحن نسعى، انطلاقا من هذه الوضعية بالغة الأهمية للجانب الاقتصادي، إلى أن يكون الأردن، ضمن أقوى الاقتصاديات عربيا، وكذلك وضع الأردن على طريق التنمية المستدامة، بما لا يخل بالاستقرار المجتمعي ويحقق العدالة المنشودة".

وأضاف "كما ترتكز هذه الرؤية على ضرورة انبثاق النموذج التنموي من الذات، مع ضرورة الاستفادة من النماذج التنموية الحديثة في الدول المجاورة، وذلك من استغلال واستثمار موارد الأردن الاقتصادية، واعتبار القوة البشرية مصدرا للتنمية الاقتصادية. واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للأردن، والذي يؤهله للقيام بأدوار اقتصادية، لاسيما في مجال التجارة والسياحة، بما يحقق ريادة في هذا المجال".

أما على الصعيد الاجتماعي، فقد أشار النجار إلى "وجود دراسة معمقة وإيجاد حلول عملية قابلة للتطبيق في العديد من القضايا والمسائل، مثل قضية إصلاح هيكل الأجور وقضية البطالة والتضخم وقضية ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية والأسرة والأمية والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة".

وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، بين النجار "أهمية إصلاح وتطوير التعليم في مراحله كافة، إدراكا لأهمية وخطورة التربية والتعليم في إعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة. كذلك يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي بما يجعله الأداة الرئيسية لتلبية احتياجات المجتمع والأمة وتحقيق طموحاتها وتقدمها في الداخل والخارج".

ويرى النجار "أن رسالة التعليم تتلخص في بناء الإنسان الصالح القوي الأمين وإعداد وتكوين الأجيال المتعاقبة المدربة في التخصصات كافة، بما يحقق احتياجات وطموحات المجتمع والأمة نحو التقدم والصدارة وعمارة الأرض والتواصل مع العالم والتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء البشرية، وذلك من خلال منظومة تعليمية متطورة، وتعليم متميز منافس يعمق الهوية العربية والإسلامية بما يسهم في التنمية المتكاملة".

كما أكد "أهمية إصلاح وتطوير التعليم العالي في مراحله كافة: الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إيمانا بالمسؤولية تجاه الوطن ومعرفتنا لأهمية وخطورة التعليم في إعداد وتكوين وتطوير الأجيال المقبلة".

وأضاف "كما يهدف الحزب إلى إصلاح وتطوير البحث العلمي، لأنه الأداة الرئيسية لتطوير وتقدم المجتمع وتحقيق أهدافها وتقدمها وتسهيل حياة الأفراد في المجتمع. فلا بد أن يعطى التعليم والبحث العلمي أولوية قصوى في الإصلاح والتمويل. فرسالة التعليم العالي تهدف إلى بناء الفرد ليصبح فردا منتجا فعالا مدربا في التخصصات كافة، بما يحقق احتياجات وطموحات الوطن للوصول إلى الصدارة ومنافسة العالم في هذا المجال والوصول إلى مجتمع مستقر وآمن وإلى أفراد سعداء، وذلك من خلال منظومة تعليمية متميزة ومتطورة ومتكاملة".

وعن رؤية الحزب بشأن قانون المالكين والمستأجرين، اعتبر النجار "أن القانون مجحف بحق المستأجر، ولا يخدم إلا مالكي العقارات، وأنه لا يراعي مصلحة الطرفين، وأن القانون لا ينسجم مع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما المادة رقم 5 من القانون التي ينص مضمونها على أحقية طلب المالك إخلاء المأجور"، لافتا إلى أن "القانون ألحق ضررا بالوضع الاقتصادي".

وأضاف "أن جشع بعض أصحاب المحلات التجارية يؤثر سلبا على المستأجر (التاجر)، حيث إن مالك العقار يحكم بفشل التجارة التي ستفتح في محلاتهم من بداية التعامل، لأنه يطلب أجرة مبالغا فيها للعقار ولا يستطيع المستأجر دفعها لاحقا، وهذا يؤدي إلى فشل التاجر وعدم مقدرته على دفع الأجرة، مما يؤدي إلى إغلاق أو إخلاء هذا المأجور وتشريد الموظفين وخسارة التاجر بشكل عام وخسارته لكل المصروفات والديكورات والمبالغ التي دفعها تجهيزا لهذه المحلات، وهذا ما يفاقم في قضية الفقر والبطالة".

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد النجار "أن الحزب ينظر إلى جوهر القضية الفلسطينية بأنها قضية العرب الأولى في الفكر الأردني وأنها القضية المركزية وقضية العرب الأولى، فيما يركز الحزب على مسألة القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، وما يزال الأردن الداعم الأقوى لفلسطين عامة ولغزة خاصة، ويجب أن نذكر الموقف المتناغم ما بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني العظيم في دعم أهلنا في غزة خلال الحرب الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والمجازر التي يتعرض لها الأهل في غزة على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني. وهنا نقدم تحية إكبار واعتزاز لأبطال 7 أكتوبر، وندعو بالرحمة لشهداء فلسطين وغزة والأردن، ونرجو الشفاء العاجل للجرحى الأبطال".

بطاقة تعريفية

حزب القدوة

• المؤتمر التأسيسي: 2 كانون الأول 2022

• عدد الأعضاء: 1900

• عدد الفروع: 4

• نسبة الشباب: 43 %

• نسبة الإناث: 46 %



النجار خلال حواره مع "الغد"



