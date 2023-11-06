النداف: طائرات الاحتلال تدمر متاحف غزة وتقصف معالمها التاريخية

احمد التميمي

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إربد- قال عميد كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك د. مصطفى النداف، إن العدوان الصهيوني لا يهدد المدنيين فقط، بل والممتلكات الثقافية، ويدمر التراث الفلسطيني في قطاع غزة.وأكد النداف لـ"الغد"، أنه برغم أن التراث الثقافي، تحميه تشريعات عدة، مثال ذلك اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لسنة 1954، لكن ذلك لم يمنع الكيان الصهيوني من استهداف التراث الثقافي الفلسطيني، فالذي لا يحترم حياة الأطفال والمدنيين الأبرياء لن يحترم سلامة التراث الثقافي.وأشار إلى أن العدو الصهيوني، شن حربه على القطاع أكثر من مرة، بدأت سلسلتها الجديدة في أواخر العام 2008، ثم في أواخر 2012، وفي 2014 وفي 2019 و2021 والعام الماضي والحرب الحالية، ما ألحق أضرارا واسعة في الحياة الفلسطينية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، وكان تأثيرها على التراث العمراني الآثاري هو الأوسع، وفي كل مرة كان الإنسان الفلسطيني عرضة للقتل وتراثه عرضة للسرقة والتدمير، حتى أن التراث الثقافي غير المادي، كالعادات والتقاليد والأطعمة والأزياء، لم يسلم من العبث الإسرائيلي، فنسبوا الكثير منه لأنفسهم.وأوضح النداف أن غزة تزخر بأماكن ذات أهمية حضارية كالمتاحف والمواقع الأثرية والثقافية المهمة، وجميعها عانت وتعاني من آثار العدوان الصهيوني، وخصوصاً مع استخدام المعتدي لقنابل الفسفور الأبيض المحرم دولياً، وكذلك القنابل الزلزالية.وأشار إلى أن غزة، تضم 12 متحفا تشتمل على نحو 12 ألف قطعة أثرية، كلها شيدت بجهود ذاتية، رغبة من أهل غزة في الحفاظ على تراثهم، تعرضت هذه المتاحف لأضرار متفاوتة نتيجة للحرب العدوانية، فضلا عن ترك بعضها دون حراسة أو متابعة، إما لتهجير القائمين عليها أو استشهاد بعضهم، ما أدى لسرقة معروضاته، والتي غالبا تظهر مرة أخرى في المتاحف الصهيونية.ولفت إلى أن القصف الصهيوني، أصاب متحف خان يونس بأضرار كبيرة، ودمر قطعا أثرية، وأصاب بناية المتحف بأضرار بالغة، ومن أبرز متاحف غزة التي تعرضت لأضرار كبيرة، متحف العقاد الذي تأسس منذ 44 عاما ويضم 2800 قطعة أثرية من عصور قبل التاريخ إلى العصور الحديثة، ومتحف قصر الباشا الذي شيد في العصر المملوكي وحُول إلى متحف في عام 2010، وتعرض لأضرار تحتاج لتدخل عاجل.وحسب النداف، فكنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية الشرقية في حي الزيتون بغزة، تعد أقدم كنيسة في المدينة، وثالث أقدم كنيسة في العالم، ما يعطيها أهمية دينية عالمية، ومرشحة لتكون على قائمة التراث العالمي، تعرضت للقصف، ويعود تاريخ بنائها لعام 407 م، وقد شيدت فوق معبد وثني في حقبة أسبق من وقت تشييدها. أما البناء الحديث، فقام به الصليبيون في خمسينيات أو ستينيات القرن الـ11، وأهدوها للقديس برفيريوس، وجددت في العام 1856، وهي تحتوي عناصر تعود للفترة الصليبية.وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تعرضت للقَصف من طائرات الاحتلال، ما أدى لتدمير جزء منها وسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.وأشار إلى جامع السيد هاشم، الذي يرتفع فوقه ضريح جد الرسول- صلى الله عليه وسلم- هاشم بن عبد مناف، وقد دمر في الحرب العالمية الأولى عام 1917، وأعيد بناؤه مرة أخرى، ولكن القصف المستمر حوله، أدى لتصدعه، وكذلك الحال بالنسبة لجامع الشيخ زكريا في حي الدرج بغزة، وقد أنشئ في القرن الـ5 هـ/ الـ11 الميلادي.وقال النداف، إن جوامع: الشمعة في حي النجارين، والشيخ عبدالله والموجود في حي التفاح ومدفون فيه الشيخ عبد الله الأيبكي، من مماليك السلطان المملوكي عز الدين أيبك، وابن عثمان وشيد في القرن الـ8 هـ، لم يسلما من الدمار بفعل البطش الصهيوني.وأشار إلى الجامع الكبير بغزة، ومعروف أيضا باسم المسجد العمري الكبير، فهو أكبر وأقدم مسجد في القطاع، وكان في الاصل، معبدا فلسطينيا قديما، استخدمه البيزنطيون لبناء كنيسة في القرن الـ5 م، بعد الفتح الإسلامي في القرن الـ7 م، وحول إلى مسجد، وقد رمم وأعيد بناؤه عدة مرات على يد المماليك والعثمانيين في القرنين الـ13 والـ16 م.وأضاف إن هذا المسجد تعرض لقصف الطائرات الصهيونية، لذا لا يمكن حالياً معرفة درجة الدمار التي أصابته.ولفت إلى جامع ابن عثمان التاريخي في حي الشجاعية، ويعتبر أحد أجمل نماذج العمارة المملوكية في فلسطين، وبُني في العصر المملوكي في القرن الـ15 م على يد الشيخ أحمد بن عثمان.أما مقام إبراهيم الخليل، ويقع في قرية عبسان الكبيرة، وجنوبه توجد أرضية فسيفساء ذات رسوم متنوعة، يرجع تاريخها إلى عام 606، لم تسلم من الدمار، وفق النداف.وأكد أن مساجد أثرية كمسجد المغربي وجامع المكمة البردبكية، قد تضررا بسبب العدوان، وكذلك المنشآت الأثرية كسبيل السلطان عبد الحميد، أو ما يعرف باسم "سبيل الرفاعية"، من المعالم التي عرفت في العصر العثماني وأقدمها، وهو السبيل الوحيد المتبقي، وقد بني عام 1570.ولفت إلى أن ميناء الأنثيدون أو موقع البلاخية الأثري، يقع شمال غرب غزة القديمة، يعود للفترة الهيلينستية، استمر وجوده حتى العهد البيزنطي، وقد تضرر بفعل العدوان.أما سوق القيسارية في حي الدرج، ويعود بناؤه للعصر المملوكي، فقد دمر جزء منه، حسب النداف، كذلك قلعة برقوق التي أنجز بناؤها في عام 789هـ-1387م، فقد قصفها الاحتلال.وأكد أنه ونتيجة لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة، فإنه من الصعب، بل من المستحيل، حصر حجم الدمار الذي حصل للتراث الفلسطيني وخصوصاً المعماري منه.