"النقابات الصحية": بانتظار الإشارة لإرسال كوادر طبية ولوازم لغزة

محمد الكيالي

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عمان – في ظل ما يشنه الاحتلال الصهيوني من عدوان وحشي على الفلسطينيين في قطاع غزة، يدمر البيوت والبنية التحتية، والمرافق الصحية والمائية، والأراضي الزراعية، فإن العمل الإغاثي أصبح ضرورة ملحة لمساعدة الأهالي هناك للتخفيف من محنتهم الانسانية، لذا تنادت النقابات المهنية للقيام بدورها الانساني منذ اللحظة الأولى لهذا العدون المدمر على القطاع.وقد شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية منذ السابع من الشهر الحالي، حراكا نقابيا واسعا شمل حملات تبرع مادية وعينية، وتبرع بالدم، وإطلاق نداءات إغاثة للمؤسسات الدولية والنقابية في العالم، وتجهيز قوافل مساعدة، للوصول الى اهالي القطاع.كما لم تكتف النقابات بهذا الجانب، فقد تقدم مئات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، بالتبرع للعمل في القطاع حال فتح المعابر ودخولهم اليه، بمعداتهم وأجهزتهم وما يحتاجونه من مستلزمات صحية.نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، أكد أن هناك نحو 850 طبيبا وطبيبة من التخصصات كافة، تقدموا بطلب الذهاب للقطاع، في مسعى إنساني منهم، للإسهام بتعزيز الكوادر الصحية هناك بإغاثة العزيين الذين يعيشون تحت قصف العدو الصهيوني المدمر للبشر والحجر منذ 24 يوما ومن دون توقف.وقال الزعبي في تصريح لـ"الغد"، إن نحو 250 طبيبا وطبيبة من مختلف التخصصات الجراحية، أبدوا رغبة في السفر للقطاع، التي باتت مستشفياته بأمسّ الحاجة لتخصصاتهم، نظرا لما يرد تلك المستشفيات من حالات، معظمها إصابات شديدة وكسور.وشدد على أن النقابة مستعدة لإرسال مختلف الأدوات الجراحية والطبية التي يحتاجها الأطباء في مهمتهم التطوعية بالقطاع، ومن بينها أجهزة تستخدم بعلاج الكسور وفي أنواع مختلفة من الجراحات.ولفت الزعبي، إلى أن النقابة تواصلت مع اتحاد الأطباء العرب والهيئة الخيرية الهاشمية والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة "أطباء بلا حدود"، لمعرفة ما يحتاجه الأهل في القطاع المحاصر من تخصصات طبية وأدوات ومواد، لإيصاله الى الصامدين بغزة، وقد طرقت جميع الأبواب، لتمكينها من الوصول إليه.بدوره، قال نقيب الممرضين خالد ربابعة، إن عدد الممرضين المتطوعين على رابط النقابة الإلكتروني وصل حتى أمس الى 573 ممرضا، مبينا أن النقابة تسعى الى إرسال 200 ممرض للقطاع حال سمح بدخولهم لمساندة الكادر الصحي هناك، مشيرا الى ان مجلس النقباء يعمل على التواصل مع الهيئة الخيرية، باعتبارها الجهة المخولة والوحيدة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع الواقع تحت حصار همجي، لم ترتكبه أكثر الجيوش إجراما في التاريخ.وأكد ربابعة، أن هناك مجموعة ممرضين توجهوا خلال الأسابيع الماضية إلى معبر رفح، وانتظروا لنحو 5 أيام، لكنهم منعوا من الدخول إلى القطاع، فقرروا العودة أدراجهم إلى عمّان، على أمل إتاحة الفرصة لهم ثانية للدخول إلى غزة، ومساعدة الأهل هناك.ولفت إلى أن النقابة، تنتظر مستجدات الوضع السياسي في غزة، مبينا أنه "في حال السماح لنا بدخول القطاع، فإننا سنرسل 200 ممرض ذوي اختصاصات عملية جراحية وإسعافية وطوارئ وعناية مركزّة، مزودين بكامل المستلزمات الدوائية.وأوضح ربابعة، أن النقابة تواصلت مع نقابة ممرضي مصر بهذا الشأن، لتؤكد لهم النقابة المصرية، استعدادها لشراء المستلزمات من مصر بأسعار ذات تفضيلات وكميات أكبر.من جانبه، قرر مجلس نقابة الصيادلة، التبرع بمبلغ 50 ألف دينار من صندوق دعم القضايا الوطنية ضمن حملة "طوفان الأقصى.. دواء وشفاء"، لافتة الى أنها شكلت لجانا في المحافظات لتنسيق جمع التبرعات.ودعت الشركاء ومستودعات الأدوية والشركات وأعضاء الهيئة العامة وأبناء المجتمع كافة، إلى نصرة الأهل في غزة وتقديم الدعم العيني (الدوائي والمستلزمات الطبية) والنقدي لهم، في ظل ما يمرون به من ظروف صعبة، جراء العدوان الصهيوني الوحشي عليهم، واستهداف حياتهم وأرضهم.