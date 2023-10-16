النقابات المهنية تطلق حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الصحي في غزة

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أطلقت النقابات المهنية حملة لجمع التبرعات لصالح القطاع الطبي والصحي في غزة، ودعت لوقفة تضامنية معه باللباس المهني عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء أمام مجمع النقابات.واكدت النقابات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين م.احمد سمارة الزعبي في المجمع بحضور عدد من نقباء النقابات المهنية، دعمها للجهود التي يبذلها جلالة الملك لوقف العدوان على قطاع غزة وايصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتوجيهاته باستمرار عمل المستشفى العسكري الميداني في القطاع.وقال م.الزعبي أن النقابات ستقوم بتسيير القوافل الطبية والصحية إلى القطاع، وتحديد يوم للتبرع بالدم لصالح جرحى العدوان الصهيوني، وأنها قررت دعوة اللجان النقابية للبدء بالتحضير للفعاليات النقابية الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته.واضاف ان مجلس النقباء قرر تكليف نقابة المحامين لملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بحق الشعب. الفلسطيني، ودعوة اللجان النقابية الفعالة لبحث سبل تقديم الدعم للقطاع، والبقاء في حالة انعقاد مستمر.وبين أن مجلس النقباء تلقى تبرعات بقيمة مئة ألف دينار، وان نقابات قررت التبرع وتقوم بجمع التبرعات من منتسبيها.وأشار سمارة أن نقابة المهندسين ستحضر الفرق الفنية التي سبق وأن ساهمت في التدعيم وإعادة البناء في القطاع،وقال نقيب الأطباء د.زياد الزعبي أن 200 طبيبا جراحا واخصائيا في مجال التخدير والانعاش، تطوعوا للذهاب الى قطاع غزة والمساهمة في إنقاذ حياة الجرحى،.واضاف ان النقابة أجرت اتصالات مع نقابة أطباء مصر واتحاد الأطباء العرب لتسهيل مهمة الفريق الطبي والذي سيحمل معه معدات طبية فور تمكنه من دخول القطاع وانه جاهز للتحرك عندما يطلب منه ذلك.وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود أن نحو مليون محامي عربي شاركوا بالتوقف عن الترافع الذي شاركت فيه النقابة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وتأكيدا على الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.واضاف ان النقابة تقوم بتوثيق جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في غزة، بهدف تقديمها للمحاكم ذات الاختصاص الدولي في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة مجرمي الحرب.واكد ضرورة ملاحقة الاحتلال وفضحه ومحاصرته بكافة الوسائل المتاحة، واستنكر قصف الاحتلال لمقر نقابة المحامين الفلسطينين في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد عدد من المحامين.ومن جانبه قال نقيب الممرضين خالد ربابعة أن النقابة ستقوم بتجهيز 200 ممرض للتطوع لعلاج الجرحى في قطاع غزة، وتزويدهم بالمستلزمات الطبية.واضاف ان القطاع بحاجة لممرضين في اختصاصات الإسعاف والطواريء والعمليات، وأدان استهداف الاحتلال المسعفين والمؤسسات الصحية في القطاع.وأشاد ربابعة بالممرضين والكوادر الصحية التي صمدت في مستشفيات غزة ولم يغادروها رغم التهديدات واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف.واكد نقيب أطباء الأسنان د.عازم القدومي أن الكيان الصهيوني لن يشعر بلذة الانتصار في هذه المرحلة، ولن نسمح له بذلك بدعمنا ووقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني في غزة.واعلن نقيب المهندسين الزراعيين م.علي ابونقطة عن تبرع النقابة بخمسين ألف دينار لصالح القطاع من صندوق الإغاثة في النقابة، ودعا الهيئة العامة للنقابة والهيئات العامة للتبرع.وقال نقيب الصيادلة محمد عبابنة أن النقابة سلمت تبرعات للهيئة الخيرية الهاشمية وأنها قامت بجمع 130 الف دينار، وتبرعات مادية بقيمة 150 الف دينار.ومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين ركان السعايدة بدور الصحفيين والمؤسسات الصحفية في فضح جرائم الاحتلال، وأشار أن النقابة تتواصل مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين واتحاد الصحفيين الدولي لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين لاخفاء الحقيقة.وقال رئيس تجمع الأطباء الفلسطينين في أوروبا د.مشارقة أن مايجري فاجعة تستدعي جهد استثنائي، ودعا إلى تشكيل ائتلاف اغاثي عالمي لنصرة الشعب الفلسطيني.