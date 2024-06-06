"النقل والاشغال" تبحثان مع البنك الدولي التعاون في النقل ودعم المشاريع

بحثت وزارتا النقل والاشغال العامة اليوم الخميس سبل التعاون مع البنك الدولي في مجالات النقل والدعم المقدم للمشاريع ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مقر الوزارة مسؤولين من البنك الدولي، بحضور أمين عام وزارة الاشغال والاسكان المهندس جمال قطيشات حيث تم تناول اللقاء ايضا الدعم المقدم لمشاريع وزارة الاشغال من قبل البنك الدولي.

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واستعرضت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني قائمة المشاريع الحكومية الموجهة لخدمة قطاع النقل وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير القطاع .

كما بحثت الوزيرة فرص التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى مثل المرحلة الثانية من مشروع حافلات التردد السريع وربط المدن المحيطة بعمان بمشروع باص عمان مع امتداد ذلك الى مطار الملكة علياء الدولي.

وثمنت برامج التعاون القائم مع البنك الدولي وإسهامات البنك في تمويل مشاريع النقل التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأبدت التهتموني اهتمام الوزارة بمناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية للمشاريع الريادية ذات الأولوية الموجهة لخدمة النقل كمشروع تطبيق مواصلتي.

واكدت التهتموني أهمية التعاون بين وزارتي الأشغال والنقل وأمانة عمان المشاريع الكبرى المتعلقة والنقل والبنية التحتية والتوسع بمنظومة النقل العام للوصول الى مطار الملكة علياء الدولي، ومدينتي السلط ومادبا كخطوة اولى.

من جهته اشار قطيشات الى قائمة المشاريع الموجهة لخدمة قطاع النقل والطرق وكيفية الاستفادة من دعم البنك الدولي في تطوير شبكة الطرق وصيانتها، مشيرا الى ان برامج التعاون القائم مع البنك الدولي يسهم في تمويل اقامة وتطوير مشروعات البنية التحتية والنقل في الاردن.

وحضر اللقاء ايضا ، خبيرة النقل في البنك الدولي المهندسة ميرا مراد ومسؤولين آخرين في البنك، إضافة لعدد من المعنيين في الوزارتين.

