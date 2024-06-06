 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النقل والاشغال" تبحثان مع البنك الدولي التعاون في النقل ودعم المشاريع

20ca4ba5-fe5d-438d-8bad-e03b892d691b
جانب من اللقاء

بحثت وزارتا النقل والاشغال العامة اليوم الخميس سبل  التعاون مع البنك الدولي في مجالات النقل والدعم المقدم للمشاريع ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مقر الوزارة مسؤولين من البنك الدولي، بحضور أمين عام وزارة الاشغال والاسكان المهندس جمال قطيشات حيث تم تناول اللقاء ايضا الدعم المقدم لمشاريع وزارة الاشغال من قبل البنك الدولي.

اضافة اعلان


واستعرضت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني قائمة المشاريع الحكومية الموجهة لخدمة قطاع النقل وكيفية الاستفادة من خبرات البنك الدولي في تطوير القطاع .
كما بحثت الوزيرة فرص التمويل لتنفيذ المشاريع الكبرى  مثل المرحلة الثانية من مشروع حافلات التردد السريع وربط المدن المحيطة بعمان بمشروع باص عمان مع امتداد ذلك الى مطار الملكة علياء الدولي.
وثمنت برامج التعاون القائم مع البنك الدولي وإسهامات البنك في تمويل مشاريع النقل التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين بما يتوافق مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأبدت التهتموني اهتمام الوزارة بمناقشة كافة التفاصيل الفنية والمالية للمشاريع الريادية ذات الأولوية الموجهة لخدمة النقل كمشروع تطبيق مواصلتي.
واكدت التهتموني أهمية التعاون بين وزارتي الأشغال والنقل وأمانة عمان المشاريع الكبرى المتعلقة والنقل والبنية التحتية والتوسع بمنظومة النقل العام للوصول الى مطار الملكة علياء الدولي، ومدينتي السلط ومادبا كخطوة اولى.
من جهته اشار قطيشات  الى قائمة المشاريع الموجهة لخدمة قطاع النقل والطرق وكيفية الاستفادة من دعم البنك الدولي في تطوير شبكة الطرق وصيانتها، مشيرا الى ان برامج التعاون القائم مع البنك الدولي يسهم في تمويل اقامة وتطوير مشروعات البنية التحتية والنقل في الاردن.
وحضر اللقاء ايضا ، خبيرة النقل في البنك الدولي المهندسة ميرا مراد ومسؤولين آخرين في البنك، إضافة لعدد من المعنيين في الوزارتين.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي - (أرشيفية)

الجزازي: زيارات ميدانية للمدارس للتأكد من شمول المعلمين بـ"الضمان"

منذ21 ساعة
الحجاج

السعودية: سجن وتغريم من ينقل مخالفي أنظمة الحج

منذ21 ساعة
1717617096152875700

1.45 مليون طفل أردني خارج الحضانات.. وإطلاق مبادرتين للدعم

منذ21 ساعة
أضاحي

أبو زنيد: 180 طبيبا بيطريا يتجهون للديار المقدسة للإشراف على "الأضاحي"

منذ21 ساعة
1717614538002736000

تحذيرات دولية من نضوب المياه الجوفية.. ودعوات محلية لإجراءات طارئة

منذ21 ساعة
1717614562692741300

"الأردنية" 368 عالميا.. وارتفاع تصنيف جامعات محلية

منذ21 ساعة
افكار و مواقف

لا عدالة في عالم يحكمه الأميركان..!‏

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هيبة المعلم على المحك

محمود خطاطبة |اليوم

التكريم الملكي للمحافظ

سلامة الدرعاوي |اليوم

فلسطين في فلسطين

سميح المعايطة |اليوم

جريمة منظمة وتجهيل متعمد

مالك العثامنة |اليوم

سقوط حكومة نتنياهو قريبا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

العيد

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy
 