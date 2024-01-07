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الغد الأردني
الأحد 07 كانون الثاني 2024
8:42 م
"النواب" يؤجل جلسة الغد لموعد يحدد لاحقاً
مجلس النواب - (أرشيفية)
قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مساء السبت، تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الأثنين، إلى موعد يحدد لاحقاً.
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