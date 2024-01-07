الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"النواب" يؤجل جلسة الغد لموعد يحدد لاحقاً

مجلس النواب - (أرشيفية)
مجلس النواب - (أرشيفية)
 قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مساء السبت، تأجيل جلسة مجلس النواب المقررة يوم غد الأثنين، إلى موعد يحدد لاحقاً.اضافة اعلان
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