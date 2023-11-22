الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النواب يدينون جرائم النازية الصهيونية ويرحبون بالهدنة

جانب من جلسة لمجلس النواب
جانب من جلسة لمجلس النواب
عمان- شدد نواب، على إدانتهم للنازية الصهيونية وجرائمها الوحشية في قطاع غزة، والتي قتلت فيها مدنيين وأطفالا ونساء وكهولا ومرضى وجرحى، مؤكدين أن تعنت قوات الاحتلال الهمجية، في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وفتح المعابر، عمل ينم عن وحشية هذا الاحتلال، وعدم احترامه للقوانين الانسانية والدولية.اضافة اعلان
وفي الوقت ذاته، رحبوا بالاتفاق الذي عقدته المقاومة الفلسطينية بوساطة قطرية، مع الاحتلال، لهدنة إنسانية في القطاع، آملين في أن يجري التوصل الى هدنة دائمة ووقف لإطلاق النار.
وأيد مجلس النواب، بلسان رئيسه احمد الصفدي، جهود الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، والحكومة، لوقف إطلاق النار في القطاع، والدور الذي تلعبه القيادة الهاشمية، في إيصال المساعدات لأبناء القطاع المحاصر.
جاء ذلك في الجلسة الرقابية الأولى، من عمر الدورة العادية الأخيرة، للمجلس الـ19، والتي عقدت برئاسة الصفدي، وترأس جانبا منها النائب الأول للرئيس عبد الرحيم المعايعة، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، واعضاء من الفريق الحكومي.
وفي مستهل الجلسة، عرض النواب لزيارة ولي العهد الى مدينة العريش المصرية، للإشراف على تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 لجنوبي القطاع مدينة خان يونس.
وقال الصفدي، انه وبتوجيهات من جلالة الملك، أشرف سيف بني هاشم نبض القائد، ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على إرسال مستشفى ميداني ثانٍ للأهل في القطاع، مؤكدا أن هذه الخطوة تدلل على أن الأردن، كان وسيبقى على الدوام في خندق الأمة، ثابت الموقف في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، وأهلنا المدنيين العزل في القطاع، الصامدين في وجه آلة الحرب والدمار الوحشية والغاشمة.
وقال اننا في المجلس، نرحب بالجهود التي أفضت لاتفاق الهدنة في غزة، ونؤكد دائماً وقوفنا وأبناء شعبنا العظيم صفا واحدا، خلف جهود جلالة الملك لوقف العدوان الغاشم على القطاع بشكل كامل، مجددين العهد مع أرض الأنبياء والرسالات، بأن نبقى أهل عزيمة وثبات خلف راية عميد آل البيت الأطهار الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وادرج على جدول اعمال الجلسة، 20 سؤالا نيابيا وردا حكوميا، اذ حول النائب هيثم زيادين سؤاله حول التطبيقات الذكية لاستجواب.
وناقش النائب فريد حداد، سؤاله الموجه لوزير الصحة، بخصوص عدد حاملي فيروس الكبد الوبائي من نوع (ب) و(س) من الوافدين وخادمات المنازل خلال عام 2021، كما ناقش النائب جعفر ربابعة، اجابة وزير التربية والتعليم حول سؤاله حول الكتب المدرسية للمدارس الخاصة، مطالبا بتوفيرها لمناطق الاطراف مجانا، كما يقدم للمدارس الحكومية.
وناقش النائب ينال فريحات اجابة وزير التربية حول سؤاله عن نسبة المدارس المستأجرة والتي بلغت تكلفتها المالية خلال الـ20 سنة الماضية 99 مليون دينار، مطالبا بوضع استراتيجية للتخلص من المدارس المستأجرة.
وقال وزير التربية والتعليم د.عزمي محافظة، ان نسبة المدارس المستأجرة تبلغ 19 % من عدد المدارس، وان تكلفتها في الـ20 سنة ماضية بلغت 99 مليون دينار، مشيرا الى أن لدى الوزارة خططا لبناء مدارس للتخلص من المدارس المستأجرة.
وناقش النائب خليل عطية إجابة محافظة على سؤاله، حول الأشخاص ذوي الاعاقة الذين هم على مقاعد الدراسة في مدارس الوزارة، ومسألة تهيئة المدارس لتسهيل دراستهم، مشيرا إلى أنه سيتقدم بمقترحات خاصة، لتسهيل دراستهم في المدارس الحكومية.
وقال محافظة إن جميع المدارس التي تبنى حديثا هي مدارس دامجة تسهل لذوي الإعاقة التعلم فيها.
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