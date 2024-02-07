"النواب" يعدل المادة الخاصة بـ"عتبة الفوز" في "الانتخاب"

جهاد المنسي

اضافة اعلان

عمان - أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024، والمُتضمن تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.وجرى التعديل على الفقرة الأولى من البند 4، من المادة 49 من قانون الانتخاب، والذي اشترط أن يكون عدد القوائم الفائزة في الدوائر المحلية 3 قوائم أو أكثر، بخلاف النص المعمول به حاليا، والذي كان يتضمن منح مقاعد الدوائر المحلية للقائمة التي تتجاوز العتبة ومقدارها 7 % من أصوات الناخبين، حتى لو كانت قائمة واحدة.وينص التعديل الجديد: "على الرغم مما ورد في البند 1 من هذه الفقرة إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر، وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاثة مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 % على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".تجدر الإشارة إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7 %، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فتبلغ 2 %، ويعني التعديل المقترح منح فرص أكبر للقوائم المحلية، حيث كان القانون الأصلي يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم فقط حتى لو كانت قائمة واحدة.واعتبر نواب في المذكرة التي رفعوها إلى رئيس المجلس، والتي تضمنت الاقتراح بقانون، أن التعديل من شأنه تعزيز التنافسية بين القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة.وعبر النواب ينال فريحات وصالح العرموطي وحسن الرياطي، ومحمد أبو اصعيليك، وأيوب خميس، وهم أعضاء في كتلة الإصلاح النيابية، والنائب محمد العكور عن رفضهم للتعديل المقترح، معتبرين أن هناك تعديلات أحق بالانتباه لها قبل هذا التعديل، حيث طلب العرموطي رد القانون، الذي أشار إلى تحليلات، تتحدث عما اعتبره "استهداف الإسلاميين بتعديل قانون الانتخاب"، مُطالبًا الحُكومة بالرد على هذه التقارير، وتوضيح الأسباب الموجبة للرأي العام، فيما نفى رئيس مجلس النواب ذلك.وأوضح النائب عبدالمنعم العودات المسار القانوني لتعديل مشروع القانون، حيث قدم موجزًا بشأنه، مُقترحًا إضافة فقرة "من خلال المسار التنافسي"، بعد كلمة "مقعدان" في المادة.وكان المجلس ناقش، في جلسة سابقة، مُذكرة نيابية مُقدمة من 104 نواب، حول تعديل الفقرة الثانية (أ) من المادة 49 من قانون الانتخاب، وصوت بالأغلبية على تحويلها إلى الحُكومة.ويتعين أن يرسل مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الانتخاب، والذي جاء كمقترح بقانون من قبل المجلس، إلى مجلس الأعيان لإقراره ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح معمولا به.وفي الجلسة، أدت النائب صباح الدردور القسم الدستوري خلفًا للنائب المرحوم عبدالسلام ذيابات بوصفها الحاصلة على أعلى الأصوات من القائمة الفائزة في انتخابات الدائرة الثانية في محافظة إربد.وقرأ النواب الفاتحة على روح النائب المرحوم عبد السلام ذيابات، والموظف بالمجلس عمران شنيكات.وقال الصفدي: "فقدنا قبل أيام، الزميل العزيز النائب عبد السلام الذيابات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، تاركاً في نفوسنا ألماً وحزناً، حيث كان مثالا في الإخلاص والوفاء لوطنه ومليكه وأمته، مثلما كان قدوة في العطاء والبذل والعمل لصالح وخير أبناء شعبنا العزيز".وتابع: "أتقدم باسمكم جميعاً بأحر التعازي لذوي الفقيد الغالي، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأدعو الزملاء لقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة، وعلى روح الموظف لدى الأمانة العامة لمجلس النواب عمران شنيكات، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل أيام، ونتقدم لأهله وذويه الكرام بأحر التعازي والمواساة".إلى ذلك، وفي ذكرى الوفاء والبيعة، استذكر الصفدي، المغفور له الملك الحسين بن طلال، معددا إنجازاته للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، ومجددا البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس على العرش، ومهنئا بمناسبة وصول المنتخب الوطني لنهائي كاس آسيا لكرة القدم التي تقام في دولة قطر.وقال الصفدي: "إننا نستذكر بحلول ذكرى الوفاء والبيعة، بعظيم المعاني الوفاء للراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، باني نهضة الأردن الحديث، وقد حمل على عاتقه مسؤوليات كبيرة من أجل الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، فغدا الأردن في عهده وطناً منيعاً وقف في وجه كل الصعوبات بقوة وثبات.وأضاف: "لقد بقي الأردن طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، واحة أمن واستقرار، وأنموذجا يُحتذى في المنطقة لشكل الدولة القوية المبنية على قيم من التسامح والوئام وسيادة القانون واستقرار مسيرتها الديمقراطية، وحمل جلالة الملك على عاتقه تحقيق التنمية الشاملة في المسارات كافة، مثلما بقي حاملا أمينا لوصاية الهاشميين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مدافعا عن عدالة القضية الفلسطينية، مناديا بالحل السلمي، سبيلا لمختلف الأزمات".وأضاف: "في هذا اليوم نجدد البيعة لفارس بني هاشم، سيد الحكمة، جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، والذي قدم طيلة خمسة وعشرين عاماً من عهده الميمون، أعظم التضحيات، فكان العزم والحزم والبناء والعطاء عنوانا لهذه المسيرة التي برهن فيها الأردنيون مع قيادتهم، أبلغ معاني التلاحم والوفاء، ليكون هذا الوطن، منيعا في وجه عاصفات الأيام، قاطعا مثل حد الحسام، بوجه الطامعين الواهمين الذين ما انفكوا يحاولون النيل من منعة هذا الوطن، ولكن قد باءت بالخسران كل المرامي".وتابع: "سيبقى الأردن بعون الله، قلعة الصمود، تحميه سيوف الحق والزنود، نشامى الجيش وفرسان المخابرات وبواسل الأمن، شامخات رؤوسهم بالحق ولا تنحني إلا عند السجود، وقد أقسموا، قسم الرجال الصادقين، أن يبقى هذا الوطن بقيادة عميد آل البيت الأطهار، منارة الأوطان، قوي البنيان، لا مكان لليأس فيه، ولا تعرف التشاؤم أو الانكسار، هامات الأردنيين، ليغدو هذا الوطن كما نريد على الدوام مُهابا مصانا كما كان على مدى الأزمان".وختم بالقول: "بالتزامن مع هذه الذكرى الغالية، كان نشامى المنتخب الوطني، يقدمون للوطن أغلى الهدايا وأعظم الأفراح، حيث أدخلوا البهجة في قلوب الأردنيين جميعاً بوصولهم لنهائي كأس آسيا، فتحية الفخر بهم جميعاً وقد رفعوا رؤوسنا عالياً بهذا الإنجاز الكبير، ومبارك لسيد البلاد راعي الرياضة الأول مولاي المفدى، ولسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، وسمو الأمير هاشم بن عبد الله، وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، ولكل أبناء شعبنا العظيم، هذا هو الأردن، يجعل دوماً من التحديات فرصاً، ويثبت دوماً أنه وطن القوة والمنعة والمجد".وعرض مجلس النواب، فيديو يتضمن أهم إنجازات البرلمان طيلة ربع قرن من العهد الميمون لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، وتضمن الفيديو مضامين خطابات العرش السامي طيلة خمسة وعشرين عاماً، وأهم المحاور التي وجه جلالة الملك الحكومات إلى العمل بها، كما تضمن الإنجازات والتطورات التي شهدتها المجالس النيابية، بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية، وكذلك عدد القوانين التي أقرها كل برلمان وأهم المحطات التي واكبها.