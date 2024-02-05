الثلاثاء 06 شباط 2024
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الدردور تؤدي القسم النيابي خلفا للراحل ذيابات

"النواب" ينظر في تعديل "العتبة" بـ"الانتخاب"

جانب من جلسة لمجلس النواب-(أرشيفية)
جانب من جلسة لمجلس النواب-(أرشيفية)
عمان - تؤدي صباح الدردور القسم الدستوري خلفًا للنائب المرحوم عبدالسلام ذيابات، في جلسة يعقدها مجلس النواب صباح غد، بوصفها نالت أعلى الأصوات في القائمة الفائزة بانتخابات الدائرة الثانية بمحافظة إربد.اضافة اعلان
وتبين الفقرة (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب للمجلس، أنه إذا شغر أي مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب، فيشغل هذا المقعد من مترشح في القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، حسب عدد أصوات كل مترشح فيها، وإذا تعذر ذلك فيشغل المقعد الشاغر من مترشح القائمة التي تليها مباشرة، حسب النسبة التي حصلت عليها القائمة. عليه فإن الذي يلي صاحب المقعد الشاغر، ومن قائمة (الشعبية) في الدائرة الثانية بمحافظة إربد، هي صباح الدردور ونالت 8575 صوتًا.
ويتضمن جدول أعمال  جلسة الغد، النظر في اقتراح تعديل قانون الانتخاب الذي وافق عليه المجلس، وأرسله إلى الحكومة في وقت سابق. وكانت الحكومة أعادت مقترح القانون إلى المجلس بصيغة مشروع قانون للسير به وفق الأطر الدستورية.
وتضمن التعديل إلغاء نص البند (4) من الفقرة (1) من مادة (49) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالنص التالي "على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1 %؜ على التوالي، حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقًا لأحكام هذا البند".
يشار إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7 %، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2.5 %.
 ويعني التعديل المقترح الذي يتوقع إقراره في الجلسة، منح فرص أكبر للبوائق المحلية بحيث كان القانون الأصلي، يحصر الفائز بالمقاعد النيابية بالقائمة التي تتجاوز نسبة الحسم.
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