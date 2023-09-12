الثلاثاء 12 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

النواب يوصي صندوق توفير البريد بتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق

1694519498624
جانب من مناقشة النواب
 ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب نمر السليحات، تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بصندوق توفير البريد للأعوام 2018 -2021.اضافة اعلان
وقال السليحات، بحضور مدير عام الصندوق بالوكالة فادي شناعة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات، إن "مالية النواب"، وبعد نقاش موسع مع المعنيين تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، فيما أوصت اللجنة بضرورة متابعة استرداد وتحصيل الأموال المصروفة دون وجه حق.
وأضاف، إن المخالفات التي جرى مناقشتها مرتبطة بحساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية للصندوق، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.
من جهته، أكد النائب محمد الشطناوي، ضرورة إغلاق جميع الاستيضاحات الواردة بالتقارير، واسترداد الأموال المصروفة دون سند قانوني.
بدوره أجاب شناعة عن جميع الاستيضاحات الواردة في التقارير، مؤكدًا تصويب المخالفات الواردة فيها، وتحصيل المبالغ المصروفة دون وجه حق، فيما العمل جار على تحصيل باقي المبالغ.
1694361586092648500

لجنة مراجعة أجور الأطباء تجتمع اليوم 10 أيلول 2023

وزير الزراعة خالد حنيفات

الحنيفات: التعاون بين "التعاونيات" ومؤسسات المجتمع المدني يخدم الفئات الفقيرة 10 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-10 at 7.35.50 PM

الصفدي يستقبل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 10 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-10 at 6.10.36 PM

هل ستؤثر العاصفة دانيال على الاردن ؟ 10 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الملك-2111-1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

منذ 45 دقيقة
غبار-يغطي-سماء-عمان-اليوم-4-11-2015-تصوير-امجد-الطويل-copy-scaled

زخات مطرية وغبار بتأثير العاصفة دانيال على الأردن

منذ2 ساعة
رقيب سير

السير: مسك الهاتف النقال أثناء القيادة يعتبر مخالفة

منذ6 ساعة
b1f1c684-أمطار-1

لا عاصفة مطرية قادمة إلى الأردن.. وهذا ما سيحدث الأربعاء القادم

منذ20 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-11 at 11.45.47 AM

الضمان يدعو المنشآت إلى الاستفادة من برنامج "استدامة ++"

11 أيلول 2023
نتائج الشامل الأحد المقبل

%67.7 نسبة النجاح في "الشامل"

10 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

شهوات النواب في الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

جديد "الشؤم" الدولي.. جباية إضافية!

محمود الخطاطبة |اليوم

هجرة معاكسة

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأيادي المرتجفة

سلامة الدرعاوي |اليوم

"الممر الاقتصادي" بوابة التنمية والازدهار عبر الشرق الأوسط

رعد التل |اليوم

العين السحرية

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات | منذ17 ساعة
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |10 أيلول 2023
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 