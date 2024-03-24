الهبارنة: الأمانة ترفع 22 ألف طن نفايات في الأسبوع الأول من رمضان

زايد الدخيل

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عمان- رفعت كوادر أمانة عمان الكبرى في الأسبوع الأول من شهر رمضان 22 ألف طن نفايات، وفقا لمدير دائرة البيئة إبراهيم الهبارنة.ويشهد الشهر الفضيل بحسب الهبارنة، ارتفاعا في استهلاك المواد الغذائية، وبالتالي زيادة النفايات مقارنة بباقي أشهر السنة، مشيرا إلى أن كوادر عمال الوطن في الميدان عملوا خلال الأيام الماضية على إبقاء المدينة نظيفة، عبر 3 شفتات صباحي ومسائي وليلي، لضمان المحافظة على النظافة العامة والبيئة الصحية لإبقاء العاصمة في حلة جميلة زاهية.وأشار الهبارنة إلى أن النفايات التي تجمع من مناطق العاصمة، تنقل الى المحطات التحويلية التي توردها إلى مكب الغباوي عبر آليات ذات سعة كبيرة، وتتعامل معها بطرق علمية وصحية تتوافق مع الشروط البيئية.واضاف ان كوادر البيئة في الأمانة في الشهر الفضيل بنسبة تشغيل 100 %، وعلى 3 "شفتات" صباحي ومسائي وليلي، لإدامة الحفاظ على نظافة المدينة.وأكد الهبارنة أن الحملات التي تقوم بها كوادر وآليات الأمانة تأتي في سياق خطة إستراتيجية متكاملة، لضمان ديمومة النظافة العامة في مختلف مناطق العاصمة، لافتاً إلى أن هذه الحملات دورية وليست موسمية، وتشمل جمع النفايات، وتنظيف الشوارع، والتقاطعات الكبرى والجزر الوسطية من المخلفات والحشائش، وأعمال التنظيف والتعشيب على جوانب الطرق وسفوح المنحدرات والأودية وقنوات المياه.وأطلقت أمانة عمان في ايلول الماضي المرحلة الثانية من مشروع فرز النفايات من المصدر (افرزها صح) في منطقة بسمان/ حي الرواق والجرن.ويهدف المشروع لتحسين منظومة إدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان عبر التشجيع على فرز النفايات من المصدر، ويدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وسيسهم كذلك بالالتزام بإخراج النفايات بأوقات محددة وخفض كلفة جمع النفايات مع إطالة عمر مكب الغباوي.ويأتي المشروع ضمن خطة متكامله لإدارة النفايات الصلبة في مدينة عمان، والتي أقرها مجلس أمانة عمان في الخطة الإستراتيجية 2022 - 2026 والتي جاءت لتترجم توجيهات الرؤية الملكية.ويتناول المحور الأول للمشروع جودة الحياة والبيئة، والذي يتضمن خطة كاملة جديدة للتعامل مع النفايات الصلبة في مدينة عمان ترقى لرؤية أمانة عمان المستقبلية بأن تكون المدينة خالية من الحاويات المستخدمة حاليا، وإدارة افضل لهذه الموارد التي تهدر حاليا وتشكل عبئا في التخلص منها.وتقوم أمانة عمان منذ سنوات باستغلال النفايات العضوية لإنتاج الكهرباء في مكب الغباوي من خلال استخراج غاز الميثان الطبيعي من طمر هذه النفايات وتحويله لطاقه نظيفه يتم استخدامها لتشغيل مرافق الأمانة.