الهدنة معلقة بين تخبط الاحتلال وفشل تحقيقه أي إنجاز في عدوانه على غزة

موفق كمال

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عمان - أرجع خبراء عسكريون، تراجع جيش الاحتلال الصهيوني عن قرار تعليق عملياته البرية في قطاع غزة، بعد أن نشر على موقعه أول من أمس وقفه لاطلاق النار، ثم حذفه بعد دقائق، الى وجود خطأ مطبعي في الاعلان، لكنه أخفى ان هذا التراجع، مرده عدم امتلاكه لإستراتيجية عسكرية، ولضعف اداء قواته القتالي، ولاختلال اتخاذه لقراراته الحربية، بعد أن تبدى له فشل قواته في معاركها البرية، برغم مرور نحو شهر على هجماته الحربية برا، وتكبده لخسائر كبيرة في الأرواح والآليات.مقاتلو حركة المقاومة الاسلامية- كتائب القسام (حماس)، أعلنوا عن تدمير 136 آلية حربية للاحتلال، وصباح أمس دمروا 17 آلية، بينما بقيت قوات الاحتلال كعادتها، ترفض الإفصاح عن حقيقة ما تعرضت له من خسائر بشرية ومادية في صفوفها، بينما تقدم المقاومة عرضا مباشرا لتسجيلات موثقة ميدانيا حول تنفيذ مقاتليها عمليات ناجحة لتدمير آليات الاحتلال، او قتل جنوده، وعلى نحو دقيق، تنفي ما يحاول الاحتلال إخفاءه من خسائره.كما ويعلن الاحتلال أرقاما لعدد قتلاه، تتنافى وتصريحات ناطقه الإعلامي، يقدم فيها أعدادا ضئيلة جدا لقتلاه، في وقت يتحدث الناطق عن مواجهات صعبة مع المقاومة، ومعارك معقدة، يخوضها على أطراف محاور القتال في القطاع، بينما تكبده المقاومة خسائر غير مسبوقة ماديا ومعنويا في تاريخه الذي لا يتعدى الـ75 عاما.ويشير خبراء، رصدوا المعارك، إلى ان الاحتلال في سياق إحصائيات أولية ومقترحة، تكبد مئات القتلى في صفوفه، ودمرت له آليات ومقار بهذا الحجم ايضا، منذ بدء معاركه مع المقاومة بعيد عمليتهم الفريدة "طوفان الأقصى"، في السابع من الشهر الماضي.الخبير العسكري اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات، يقدر عدد قتلى الاحتلال بين 600 الى 700 قتيل، استنادا على عدد آلياته التي دمرتها قوات المقاومة، وعرضت لها في صور وفيديوهات وبيانات، وتقديرات خبراء عسكريين بهذا النوع من المعارك.ووصف الحسنات تراجع الاحتلال عن قرار تعليق عملياته البرية، بـ"التخبط"، مشيرا هنا الى أنه لا يمتلك خطة حربية مدروسة، لانعدام جاهزيته لهذه الحرب، وضعف قواته"، التي غابت عنها العقيدة القتالية، والمعلومات الإستراتيجية حول قدرات كتائب المقاومة، مبينا أن التوقف عن أعماله الحربية أو عقده هدنة، تصب في مصلحته، وهي ليست حبا في غزة، مرجحا ان يوافق على هدنة خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة العربية في السعودية غدا.وأكد ان ملف الاسرى، يؤرق قوات الاحتلال، لكن ما لحق به من خسائر بشرية بين صفوفه، يعد الاكبر في تاريخه، وهو لا يعلن عنها، لأسباب ستثير عليه مجتمعه الذي لم تتوقف احتجاجاته على حكومته منذ الـ8 من الشهر الماضي، لذا، فهو يحتاج لإعادة التموضع بعد هذه الخسائر الهائلة، بخاصة وان عددا كبيرا من قتلا لم يتمكن لليوم من إخلاء جثثهم، ما يدلل على عجزه في تحقيق اي تموضع أو تقدم.وأشار الى عوامل أخرى، تضرب في عمق قوات الاحتلال، كضعف معنويات أفراده ووهنهم، وعدم اهتمامه بملف الأسرى من جنوده، إذ يتعرض يوميا لمطالبات أهاليهم بإعادتهم، وفشله الاستخباري الذريع في معرفة تكتيكات المقاومة وخططها، وعدم تحقيقه اي تقدم يذكر بتدمير أي جزء إستراتيجي من شبكة أنفاق حماس وقوتها المحاربة.كما يؤكد خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد الطيار مأمون ابو نوار، أن قوات الاحتلال، فشلت في تحقيق أي انتصار على المقاومة في القطاع، بعد بداية محاولاته الفاشلة في الدخول بريا اليه، بخاصة ما أعلن عنه منذ تصريحه الأول، بأنه ماض للقضاء على "حماس" وتدمير شبكت أنفاقها، ولم يتمكن لليوم من تحقيقه، فصب جام حقده على المدنيين العزل في القطاع، ونفذ جرائم وحشية بقتل وجرح الآلاف منهم، بينهم أكثر من 40 % أطفال، وارتكب مجازر مروعة، وعطل بقصفه المشافي والمخابز ومحطات المياه والاتصالات، ما كشف عن عجزه في تحقيق اي تقدم بردع "حماس" والمجموعات المقاتلة معها من الفلسطينيين.وبالرغم مما يروج له من أنه أقدم على فصل القطاع بين شمال وجنوب، الا أن استمرار عمليته هذه، ما تزال ترواح في مكانها، وفق أبو نوار، الذي بين أن حرب المدن بدأت، والاحتلال ينتشر على أطراف غزة، لكنه غير قادر على احتلالها، كون ذلك سيكبده خسائر فادحة في الارواح والآليات، فـ"حماس"، دمرت له نحو 136 آلية حربية حتى أول من امس، وحجم خسائره يتزايد يوميا، ما يعد إنجازا كبيرا لـ"حماس" ومن معها، على جيش يصنف من بين أقوى الجيوش في العالم، والاول في منطقتنا.وأشار الى ان قوات الاحتلال المنتشرة على أطراف مدينة غزة، غير كافية لدخولها وتمشيطها بعد التوغل فيها، وهذا مؤشر واضح على عجزه، كما أن هشاشة أفراده وضعف عقيدتهم القتالية، وتجاربهم المريرة في حروب المدن الفلسطينية السابقة، وفشله الاستخباري، وضعف تكتيكاته الحربية، لا يؤهله لإحراز أي نصر.واضاف ابو نوار، أن الاحتلال يذهب لارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين في غزة بالقصف الجوي، في مسعى منه لضرب البنية التحتية للقطاع، وتهشيم الحاضنة الشعبية حول المقاومة، وارتكاب جرائم إبادة جماعية لبث روح الرعب والترويع في نفوس الفلسطينيين في غزة، للقبول بدعواته لهم بالتهجير خارج القطاع، تلاشيا للحرب.ويؤيده في ذلك، الخبير العسكري اللواء ظاهر الطراونة، الذي يرى ان الاحتلال ما دام لم يحقق أهدافه في هذه الحرب الوحشية على غزة، فقد خسرها.وأوضح الطراونة، أن العرف العسكري، يقول إذا لم تحقق الجيوش المنظمة نصرا في حروبها، تعتبر مهزومة، بينما التنظيمات المسلحة، لا تهزم، وتحقق نصرها في حال كان الجيش المنظم قبالتها، يعيش حالة من التفسخ والضعف، وهذا ما يتجلى في تحقيق "حماس" جملة انتصارات في معاركها البرية،، الى جانب ما حققته في عملية طوفان الأقصى.وأضاف ان محاربي "حماس"، نالوا تدريبا نوعيا على قتال المدن، بينما قوات الاحتلال لا تمتلك القدرة على تنفيذ حروب المدن، ولم يتدربوا عليها بما يحقق لهم اي تفوق، الى جانب عدم امتلاكهم لاي معلومات استخباراتية عن خطط "حماس" القتالية.ولفت الى أن المقاومة الفلسطينية في القطاع، تثبت يوميا صلابتها وشراستها، بالإضافة الى انه ومنذ شهر تقريبا، وهي تتمتع بالتفوق الميداني في ادارة معاركها، بل والمبادرة في بدء المعارك، ما يؤشر الى انها لم تفقد قوتها، وأنها ما تزال قادرة على الرد والمباغتة ونصب الكمائن للعدو.وقال الطراوانة، لم تحقق قوات الاحتلال أي نصر في معاركها البرية، ولو تحقق لهم شيء منه، لاحتفلوا به، وروجوا له، لاقناع مجتعهم بصوابية ما يقومون به.وسوى الاقتحامات لمسافات قصيرة في أطراف غزة، لم يتمكنوا للآن من التوغل أبعد، لهذ الاسباب يتجهون لتعليق معاركهم البرية، لكنهم في الوقت ذاته، يواصلون قصفهم الجوي، بغية دفع الفلسطينيين في القطاع الى الهجرة بترك منازلهم والرحيل خارجه، لكن في الوقت ذاته، فإن معنويات أهالي غزة برغم ما يتعرضون له يوميا من قتل وإصابات وتدمير لبيوتهم ومرافقهم، عالية، وهو ما يحصن المقاومة في مهمتها ويمنحها المزيد من الثقة بالنصر وتحقيقه.