"الهلال الأحمر الفلسطيني" تثمن توجيهات الملك بإقامة مستشفى ميداني في جنوب غزة

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ثمنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بإقامة مستشفى ميداني في خانيونس جنوب قطاع غزة.وأعرب المدير التنفيذي للجمعية الدكتور بشار مراد في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في غزة، عن الشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثانيوالحكومة الأردنية ومختلف قطاعات الشعب الأردني على دعمهم وإسنادهم للقطاع الصحي وللشعب الفلسطيني في ظل هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها.كما عبّر عن امتنانه للأردن على جسر المساعدات والدعم الإغاثي الذي قام الأردنبتوجيهه من اللحظة الأولى للعدوان على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الدعم أسهمكثيرًا، بالتخفيف من وطأة الظروف جراء العدوان ومنع إمدادات المياه والغذاءوالدواء والكهرباء عن قطاع غزة.وقال مراد، إنه في ظل الهجمة الشرسة على قطاع غزة والدمار الهائل في البنى التحتية واستهداف القطاع الصحي، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية في مدينة غزة وشمال قطاع غزة واكتظاظ أعداد الإصابات جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بمعالجة الآثار الكبيرة للعدوان بإقامة مستشفى ميداني في خانيونس يضم كفاءات طبية متخصصة لتقديم العلاج للجرحى والمرضى.وأشار إلى أنه تم إخلاء معظم الجرحى من مستشفيات غزة ومحافظة الشمال إلى جنوب القطاع، مما أدى إلى حدوث اكتظاظ داخل المستشفيات جنوب قطاع غزة وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة جاءت توجيهات جلالة الملك لدعم القطاع الصحي من خلال اقامة هذا المستشفى لتقديم الخدمات السريرية العاجلة للحالات الحرجة.-(بترا)