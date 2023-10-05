الخميس 05 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الهواري: سبب انتشار الحصبة هو الإغلاقات التي رافقت فيروس كورونا

S8pH7o98WCXjYj6AcDJsI0aQJmqdy3tLTkeWS2qq
تطعيم الاطفال ضد الحصبة
بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الخميس، موضوع مطاعيم (MR) للحصبة والحصبة الألمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصحة الدكتور فراس هواري ونائب مدير مديرية الغذاء الدواء الدكتور محمود القواسمة وعمداء كليات الطب والصيدلة في بعض الجامعات الأردنية وأطباء اختصاص أطفال من القطاع الخاص وممثل عن منظمة الصحة العالمية باسم زايد.اضافة اعلان

وقال الحسبان، إن الاجتماع جاء بعد حالة جدل إثر الإعلان عن حملة لتطعيم طلبة المدارس، لافتًا إلى أن المطعوم ليس بجديد على الأردن، ولا سيما أن برنامج التطعيم الوطني مستمر منذُ نصف قرن.

من جانبه، قال الوزير هواري، إن البرنامج الوطني للتطعيم أثبت نجاحه، إذ ساهم في حماية أعداد كبيرة من الإصابة بالأمراض، لافتًا إلى أن التعاون في نجاح الحملة واجب وطني من قبل المدارس والأهالي لحماية الجميع من مرض الحصبة.

وأوضح، أن سبب انتشار مرض الحصبة جاء بعد الإغلاقات التي رافقت ذروة فيروس "كوفيد-19"، إضافة الى تصاعد الإصابات في دول العالم من خلال الهجرة وعدم استكمال البعض لبرنامج التطعيم، الأمر الذي أدى لظهور مرض الحصبة وبعض من الأمراض المعدية، مشيرا الى أن هدف الحملة الوطنية للمطاعيم، التي يجري العمل على تنفيذها هو السيطرة على انتشار تلك الإصابات.

وأكد الوزير هواري على الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتبعة، وأن الوزارة لن تغامر بصحة المواطن وأن المطعوم ليس جديدا، حيث تم استخدامه في حملة عام 2013 واثبت مأمونيته.

وأوصت اللجنة "بضرورة إعلان كافة تفاصيل ونتائج فحوصات المطاعيم قيد النقاش بين المواطنين، وبما يضمن حق الجميع في الحصول على معلومات تفصيلية علمية من المؤسسات الوطنية المعتمدة في هذا الملف".

بدورهم، أكد الخبراء الحضور أهمية برنامج التطعيم الوطني وتميزه، وضرورة العمل على تقليل الفجوة المناعية التي حصلت بسبب جائحة كورونا.
وحذروا من خطورة تفشي حالات الإصابة بمرض الحصبة أو الحصبة الألمانية ومضاعفاتها مثل التهابات حادة في أنسجة الرئتين وأغشية الدماغ، وفي حال إصابة الحوامل به تزداد احتمالات تشوه الجنين.

عمداء كليات والصيدلة الحضور، أكدوا أنهم سينخرطون مع طلبتهم في حملات توعية في مجتمعاتهم المحلية لضمان وصول المعلومة الدقيقة لكافة المواطنين.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
651edcecd1266

صدور نظام صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات غير المغطاة بتأمين إلزامي

منذ1 ساعة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الخصاونة: نحن متحيزون بالفطرة إلى المعلم

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-05 at 1.43.09 PM

السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس

منذ7 ساعة
القضاء - (تعبيرية)

بسبب تغيب مروجين لإشاعة "الزلزال المدمر".. "صلح عمان" تؤجل النطق بالحكم للأسبوع المقبل

منذ7 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٠

منذ10 ساعة
العلم الأردني -(الغد)

الأردن يدين هجوما إرهابيا أسفر عن مقتل وإصابة جنود في النيجر

منذ22 ساعة
افكار و مواقف

رأسمالية هاوية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مطعوم الحصبة.. جدل وتناقض!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوة صناعية أردنية بالعراق

سلامة الدرعاوي |اليوم

وزارة انتهى دورها

سميح المعايطة |اليوم

لإجراء اللازم وحسب الأصول

مالك العثامنة |اليوم

نظام الجدارة

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات | منذ24 ساعة
حافظ سعيد، مسؤول فرع ولاية خراسان في تنظيم "داعش" - (أرشيفية)

"داعش - ولاية خراسان" يصبح عالميا: العمليات الخارجية انطلاقا من أفغانستان

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
منظف نوافذ خارج مبنى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفي الخلفية قاعة الجمعية العامة قيد الإنشاء، 1951 – (المصدر)

إصلاح الأمم المتحدة! فكر في "أليس في بلاد العجائب"‏

ترجمات |03 تشرين الأول 2023
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات |02 تشرين الأول 2023
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
 