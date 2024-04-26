الجمعة 26 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الهيئة المستقلة": 19 لجنة رئيسية للانتخابات

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، إن اللجان الرئيسية للانتخابات النيابية المقبلة، تبلغ قرابة 19 لجنة.
وأضاف المعايطة، في تصريحات صحفية أمس، أن اللجان موزعة ما بين 18 للدوائر المحلية، وواحدة للدائرة العامة، مشددا على أن اللجان بحاجة إلى تدريبات، وسيتم الإعلان عن الأسماء خلال الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لتأديتها القسم أمام مجلس مفوضي الهيئة، ولفت إلى أن المواطن يستطيع التأكد من دائرته الانتخابية بالدخول إلى موقع الهيئة الإلكتروني، حتى يتسنى له معرفة موقع دائرته الانتخابية، فإذا كان هنالك خطأ يراجع حتى يتم تصحيحها.اضافة اعلان
وأشار إلى أن 9 دوائر انتخابية في المحافظات بقيت كما هي، باستثناء الزرقاء وإربد وعمّان، حيث كانت إربد 4 دوائر لكنها أصبحت دائرتين، منوها إلى وجود خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند للناخب المسيحي والشركسي والشيشاني لتغيير الدائرة الانتخابية.
وقال، إن القانون الحالي للانتخابات مختلف تماما عن السابق، ويعتبر متطورا فيما يتعلق بالصوت الثاني، حيث الناخب سيقوم بالتصويت في صندوقين للدائرة المحلية وأخرى للعامة الحزبية.
وعند سؤاله حول الأسباب لاختيار موعد الانتخابات 10 أيلول فورا ولم تأخذ الهيئة مدتها القانونية البالغة 10 أيام، أجاب بأن تلك القضايا كانت مطروحة وتم المناقشة عليها وأنجزت سابقًا.
وعن المدد الزمنية القانونية، رد المعايطة بأن موعد الترشح حسب القانون يجب أن يكون قبل 25 يوما من موعد الاقتراع، وقد يكون موعد الترشح في نهاية تموز حتى يتسنى للأحزاب والحملات الانتخابية أخذ وقتها.
ونوه إلى أن الهيئة ستطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات في منتصف أيار(مايو)، السجل الأولي للناخبين، حتى يكون هنالك فترة للطعون، مؤكدًا ارتفاع عدد المراكز الانتخابية المختلطة لتصل النسبة إلى 30 %.
وكانت أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أمس عن فتح باب الاعتماد للمراقبين المحليين لمراقبة انتخابات مجلس النواب 20 والمقرر إجراؤها في 10 أيلول(سبتمبر) المقبل.
وقالت الهيئة ، إنّ اعتماد المراقبين المحليين وفقاً للتعليمات التنفيذية الخاصة بالمراقبين المحليين للعملية الانتخابية لسنة 2023 صادرة بمقتضى أحكام المادة (12) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 والمادة (72) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة أول من أمس حتى السبت 25 أيار(مايو).
ودعت كافة المؤسسات المحلية والتحالفات الراغبة في المشاركة في عملية المراقبة زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة لتعبئة النماذج الخاصة بالاعتماد.
وأكّدت حرصها على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وسعيها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المراقبين المحليين من مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يتوافق مع التشريعات الأردنية والممارسات الدولية الفضلى.
إلى ذلك يتوقع أن يكون الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية القادمة عن الدائرة المحلية والدائرة العامة، هو في 31 تموز(يوليو) القادم.
وأوضحت الهيئة انّ فتح باب الترشح سيستمرلـ 3 أيام، وتنظر لجان متخصصة وعددها 19 لجنة انتخابية، مكونة من لجنة للدائرة العامة اختير لرئاستها القاضية فداء الحمود، و18 لجنة انتخاب أخرى للدوائر المحلية.
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