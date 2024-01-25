الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الوطني لشؤون الأسرة": إقرار الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث

المجلس الوطني لشؤون الأسرة
المجلس الوطني لشؤون الأسرة
 عقد المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس، اجتماعا لمجلس أمنائه ترأسه نائب رئيس المجلس د. رجائي المعشر؛ استعرض خلاله أبرز إنجازات العام الماضي، والخطط المستقبلية التي سينفذها السنوات المقبلة.اضافة اعلان
وتضمنت أبرز الإنجازات والمتمثلة بإقرار الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028، لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمة لهذه الفئة وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وتحسين الإجراءات المقدمة لهم، والمتابعة على الخطة التنفيذية للإستراتيجية للأعوام القادمة بالتعاون والشراكة مع الجهات المعنية.
وفي ذات السياق؛ أطلق المجلس تقنية الربط التلفزيوني المغلق؛ لسماع الأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والمجلس القضائي الأردني ووزارة العدل.
وبحسب المهمة الموكلة للمجلس وفقا لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022 وتحديدا في المادة (30) منه التي تؤكد على دور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في إعداد التقارير الدورية والدراسات الفنية عن حالة حقوق الطفل في المملكة وتشكيل اللجان الفنية المختصة في سبيل ذلك، فقد بدأ المجلس بعقد الورش الفنية لتطوير خريطة الطريق ووضع المؤشرات اللازمة لإنفاذ القانون بالتعاون مع ضباط الارتباط من المؤسسات والجهات المعنية بإنفاذ القانون.
واستعرضت نتائج المرحلة التجريبية لنظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري؛ والتي أسفرت عن أهمية التوسع في النظام على مستوى المؤسسات والجهات الشريكة؛ وذلك برفع قدرات مقدمي الخدمات بما ينعكس إيجابا على الأداء المؤسسي ويضمن استجابة متكاملة لحالات العنف.
وانتهى المجلس من إعداد التقرير الثاني الخاص بأحوال الأسر اللاجئة في الأردن؛ والذي بدوره يرصد أحوال هذه الأسر ويوفر المعلومات حولها لتطوير السياسات والبرامج والخطط المتعلقة بهذه الفئة بناء على نتائج علمية لتحديد الأولويات الوطنية لتحسين أحوال الأسر والارتقاء بها.
 وفي إطار الاهتمام بفئة كبار السن، أعدّ إستراتيجية وطنية لهذه الفئة، وتم تقييمها وتطويرها وكان آخرها الإستراتيجية الوطنية لكبار السن للأعوام 2018-2022 وتقريرها التحليلي التي جاءت توصياته لتؤكد أهمية وجود نواد نهارية لهذه الفئة، وفي ضوء ذلك يتم حاليا متابعة افتتاح نواد نهارية لكبار السن في المملكة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى ومنظمة الإنسانية والإدماج.
يذكر أن أعضاء مجلس أمناء المجلس يمثلون وزارات (التخطيط، التربية والتعليم، الصحة، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والتنمية الاجتماعية)، إضافة إلى مدير الأمن العام، رئيس ديوان التشريع والرأي، وأشخاص بصفاتهم الشخصية.
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