الأحد 20 آب 2023
النسخة المطبوعة

الوطني للأوبئة يكشف عن إحصائيات الحصبة في الأردن

main_image64712ee2adf49
الحصبة
كشف تقرير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عن تفشي مرض الحصبة في الأردن خلال شهر نيسان 2022، إذ سجل اصابة (156) حالة.

وتوزعت الإصابات في خمس محافظات، بحسب التقرير الذي نشر في آب الحالي وحصلت "الغد" على نسخة عنه، وكانت محافظة إربد الأعلى بنسبة (65%) ثم العاصمة عمّان (14%)، الزرقاء (13%) المفرق (8%) واخيرًا عجلون (1%).اضافة اعلان

وبينت نتائج تحليل البيانات في التقرير، أن أعمار المصابين تراوحت ما بين (شهرين إلى 60 عامًا)، وكانت 67% من الحالات تقع ضمن الفئات العمرية 10 سنوات أو أقل.

وأوضح التقرير أن  نسبة المصابين من غير المطعمين بلغت حوالي 80% بينما كان حوالي 18% من المصابين غير معروف حالتهم التطعيمية، وتوزعت حالات الحصبة من الأسبوع 15 إلى 32.

ويعتبر الحصبة مرضًا فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر رذاذ الهواء، وبالرغم من توفر مطعوم آمن وفعال ضد الإصابة بالحصبة، إلا أن المرض سبب ما يقدر بنحو 128000 وفاة خلال عام 2021 على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وكان معظم الوفيات من الأطفال أقل من 5 سنوات وغير مطعمين.




WhatsApp Image 2023-08-20 at 3.17.38 PM

تحويل مخالفات بمجالس الخدمات المشتركة لمكافحة الفساد منذ2 ساعة

T89P3xtW66ElUGCvllfNIOpzAP7YtPh8UgUXnTP6

إعلان موعد تقديم طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية للدبلوم المتوسط منذ2 ساعة

قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والمستوطنون يضرمون النيران بأراض جنوب نابلس

جيش الاحتلال يطلق النار على مستوطن.. بالخطأ منذ7 ساعة

أمسيات صيف عمان

أمسيات صيف عمان تختتم الأحد بحفل غنائي للنجم حسين السلمان ولوحات فنية تراثية منذ18 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
T89P3xtW66ElUGCvllfNIOpzAP7YtPh8UgUXnTP6

إعلان موعد تقديم طلبات الالتحاق بكليات المجتمع الرسمية للدبلوم المتوسط

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-12 at 2.05.09 PM (1)

كيف تؤثر الموجة الحارة على سلوك الأردني ونفسيته؟

14 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-13 at 3.55.08 PM

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط بمنزل النسور

13 آب 2023
415330_48_1688794863

أجواء صيفية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق

04 آب 2023
اقرأ أيضا
download (7)

"خدمات الأعيان" تُقر مشروع قانون حماية البيانات الشخصية

منذ 17 دقيقة
3486591015

ضبط ناقلات الامراض تسجل 16 الف طلب خدمة في تموز

منذ 20 دقيقة
1692538706881

الصناعة تدرس قرار الأطباء وقف المعالجات الطبية للمؤمنين

منذ 39 دقيقة
FB_IMG_1595101879292

إحالة قبيلات للتقاعد

منذ 50 دقيقة
جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الأحد

مجلس الوزراء يقر نظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية

منذ 53 دقيقة
image (11)

تمرين شامل يحاكي تعرض مناطق في الأردن لهزات أرضية الشهر المقبل

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

بعد الترقب والذعر

ماهر أبو طير |اليوم

"كافر".. ولو ليوم واحد..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإسراع في الأتمتة الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

السيارات الكهربائية وفرص إعادة تدوير البطاريات

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1692438512131032000

الحقيقة القاسية: هجوم المحاولة الأخيرة الأوكراني ‏يفشل

ترجمات | منذ20 ساعة
1692438512161032200

القوة الإيرانية الناعمة في كردستان العراق

ترجمات | منذ20 ساعة
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات |18 آب 2023
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
 