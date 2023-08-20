الوطني للأوبئة يكشف عن إحصائيات الحصبة في الأردن

محمود الشرعان

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كشف تقرير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، عن تفشي مرض الحصبة في الأردن خلال شهر نيسان 2022، إذ سجل اصابة (156) حالة.وتوزعت الإصابات في خمس محافظات، بحسب التقرير الذي نشر في آب الحالي وحصلت "الغد" على نسخة عنه، وكانت محافظة إربد الأعلى بنسبة (65%) ثم العاصمة عمّان (14%)، الزرقاء (13%) المفرق (8%) واخيرًا عجلون (1%).وبينت نتائج تحليل البيانات في التقرير، أن أعمار المصابين تراوحت ما بين (شهرين إلى 60 عامًا)، وكانت 67% من الحالات تقع ضمن الفئات العمرية 10 سنوات أو أقل.وأوضح التقرير أن نسبة المصابين من غير المطعمين بلغت حوالي 80% بينما كان حوالي 18% من المصابين غير معروف حالتهم التطعيمية، وتوزعت حالات الحصبة من الأسبوع 15 إلى 32.ويعتبر الحصبة مرضًا فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر رذاذ الهواء، وبالرغم من توفر مطعوم آمن وفعال ضد الإصابة بالحصبة، إلا أن المرض سبب ما يقدر بنحو 128000 وفاة خلال عام 2021 على مستوى العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وكان معظم الوفيات من الأطفال أقل من 5 سنوات وغير مطعمين.