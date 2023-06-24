"الوطني للبحوث الزراعية": ضرورة تعزيز المعرفة بتربية الإبل

عبدالله الربيحات

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عمان- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد سعي المركز الدؤوب لتعزيز المعرفة بالتقنيات الحديثة في تربية الإبل وتطويرها ونقل هذه المعرفة والخبرات للمزارعين. خاصة لما للإبل من قدرة على تحمل التغيرات المناخية والتكيف معها.وأشار خلال لقاء خبراء من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 'أكساد'، ضم الدكتور عبد المنعم الياسين مدير برنامج الصحة الحيوانية، الدكتور عدنان الأسعد مدير برنامج الإبل، والدكتور زهير الأحمد مدير برنامج التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، الى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يتطلع لتعزيز الشراكة الفاعلة مع أكساد في العديد من المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية، وخاصةً المتعلقة بالأراضي الجافة وشبه الجافة لتوحيد الجهود الإقليمية في سبيل تطوير البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات والمعلومات .ولفت الى أهمية الاستفادة من التقدم العلمي ونقل وتطوير وتوطين التقنيات الزراعية الحديثة بُغية تحسين الإنتاج الزراعي وكفاءة التحويل والتربية لقطاع الثروة الحيوانية.من جهتهم، ثمّن الخبراء دور المركز الوطني للبحوث الزراعية الريادي في تطوير البحث العلمي الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات؛ مؤكدين ثقة أكساد في قدرات المركز لتبني التقنيات الحديثة والتكنولوجيا ونقلها للمزارعين وتدريبهم.وأشار مدير مديرية بحوث الثروة الحيوانية سامي العوابدة إلى أهمية الخبرات والمعلومات التي استفاد منها الباحثون، مؤكداً أنها ستكون مُعززةً للجهود البحثية في تربية الإبل في المملكة ونقل هذه المعارف إلى المزارعين من خلال الدورات التدريبية سينفذها المركز الوطني للبحوث الزراعية.وقال رئيس قسم صحة الحيوان محمد العرايشي إن هذه الدورة مكّنت الباحثين حول الأمراض والتحديات التي تواجه قطاع الإبل، ما سينعكس إيجاباً على المزارعين من خلال نقل المعارف لهم وتعزيز قطاع الإبل.