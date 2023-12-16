"الوطني للمناهج" و"التربية" يعدان "بنك أسئلة"

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عمان - كشف رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور محي الدين توق، أن المركز وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، يعكفان حاليا على إعداد بنك أسئلة لاختبارات الثانوية العامة (التوجيهي)، والمدرسية.وبين توق في تصريح خاص لـ"الغد" أمس، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع أهداف المجلس التي حددها نظام المركز رقم (33) لسنة 2017 وتعديلاته.وأشار إلى أن المركز قام باختيار مجموعة من الكوادر الإشرافية بالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة، والذين يغطون المباحث التي سيتقدم الطلبة إليها في امتحان الثانوية العامة في الصفين الحادي عشر، والثاني عشر، بحسب الخطة الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم.وتابع أن الوزارة اعتمدت برمجية لاستخدامها لغايات تخزين الأسئلة ومراجعتها وتدقيقها علميا وفنيا قبل إقرارها لتكون ضمن تجمع الأسئلة، إذ من المتوقع أن يتم تجهيز 1000 سؤال لكل مبحث ليتم استخدامها في تكوين نماذج من الأوراق الاختبارية المتكافئة، والتي تحقق العدالة وتناسب مستويات الطلبة كافة.وأوضح أن المركز سيبدأ الأسبوع الحالي، بالتعاون مع الوزارة، بتدريب الكوادر على فنيات كتابة الأسئلة ومراحلها وفق برمجية بنوك الأسئلة.أما فيما يتعلق بالمباحث التي سيتقدم لها طلبة الصف الحادي عشر، أوضح توق أن المركز بدأ العمل على إعداد الكتب المدرسية لهذا الصف للفصل الدراسي الأول في مباحث اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، وهي المباحث التي سيتقدم فيها الطلبة لامتحان الثانوية العامة للصف الحادي عشر بحسب الخطة الجديدة.وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، قال في تصريحات سابقة إن "التوجيهي سيختفي بعد سنتين"، موضحا أن الطالب سيتقدم للامتحان بعدها على مدار عامين دراسيين، بحيث يقدم 4 مواد في الصف 11، وفي الصف الـ12 يختار مواد حسب رغبته للدراسة الجامعية.وكان مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري كشف في تصريح سابق لـ"الغد" تفاصيل نظام التعليم الثانوي الجديد.وبخصوص امتحان الثانوية العامة في المسار الأكاديمي، قال العمري إن الامتحان بشكله الجديد سيبدأ تطبيقه في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) على طلبة الصف الحادي عشر، حيث سيدرس الطلبة سائر المباحث المقررة في الخطة الدراسية، لافتا إلى أن النجاح في جميع المباحث مدرسيا يعد متطلبا أساسيا للتقدم لامتحان الثانوية العامة الوزاري بجزئه الأول، والذي سيكون مخصصا لـ"مباحث الثقافة العامة المشتركة".وتابع العمري أن الطلبة سيتقدمون للامتحان الوزاري في 4 مباحث للثقافة المشتركة هي (التربية الإسلامية، واللغتان العربية والإنجليزية، وتاريخ الأردن)، وسينتهون من دراستها في هذا الصف.وفي الصف الثاني عشر، فإن الطالب المتواجد على مقاعد الدراسة في العام 2025/ 2026 سيقوم باختيار الحقل الذي يرغب به وفقا لقدراته وميوله ورغباته، وحسب التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة، حيث توفر الخطة الجديدة 6 حقول هي (الحقل الصحي، الحقل الهندسي، حقل العلوم والتكنولوجيا، حقل اللغات والعلوم الاجتماعية، حقل القانون والعلوم الشرعية، وحقل الأعمال).وتابع توق أن المركز أنهى إعداد الوثيقة التي تؤطر مجالات التعلم ونتاجات التعلم لمبحثي الفلسفة، وعلم النفس والاجتماع، واللذين سيكونان من ضمن المباحث التخصصية التي سيختار منها طلبة الصف الثاني عشر بحسب الخطة الجديدة اعتبارا من العام الدراسي 2025/ 2026، لافتا الى أنه ستتم الاستعانة بمجموعة من أساتذة الجامعات المميزين في عمليات إعداد الوثيقة وتحكيمها قبل عرضها على المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية في وزارة التربية والتعليم.وأضاف أن المركز بدأ بإعداد إطار لمبحث الثقافة المالية للصفوف 7-12 من خلال فريق متنوع الخبرات في الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والريادة إضافة للتربية والمناهج، بمشاركة البنك المركزي ومؤسسة إنجاز.ونوه بأن عملية التطوير مستمرة، إذ يتم حاليا إعداد دفعة جديدة من الكتب المطورة، التي بدأ تدريسها في بداية العام الحالي، استعدادًا لتدريسها بداية العام المقبل 2024/ 2025.وتشمل هذه الكتب، بحسب توق، مبحثي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف الثاني، والخامس، والثامن، والحادي عشر.وأكد أن العام ذاته سيشهد تدريس مباحث جديدة لبعض الصفوف، وهي: مبحث اللغة الإنجليزية للصفوف الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع، والحادي عشر، ومبحث المهارات الرقمية، الذي يتم تطويره بالتعاون مع وزارة الاتصال الرقمي، وسيدرس للصفوف: السابع، والتاسع، والحادي عشر.بالإضافة إلى مبحث التربية المهنية للصفوف الرابع، والسادس، والثامن، ومبحث التربية الفنية والموسيقية للصفوف الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، فضلا عن مبحث التربية الرياضية للصفوف الأول، والثالث، والخامس، والسابع، والتاسع.