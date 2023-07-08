"الوظائف الخضراء".. فرص عمل للاجئين ومجتمعات مضيفة

فرح عطيات

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عمان – يبدأ نحو الف باحثٍ عن العمل، و 660 رائد في الأعمال الخضراء تلقي تدريبات عملية خلال الفترة المقبلة في مجال الوظائف التي تندرج ضمن قطاع الاقتصاد الأخضر.وهذه الخطوة تأتي في إطار مشروع لإيجاد وظائف خضراء مستدامة للاجئين والمجتمعات المضيفة من خلال الاقتصاد الأخضر في الأردن، الذي سينفذ في كل من محافظات عمان، والمفرق، واربد، والزرقاء.في وقت يتأثر نحو 1.3 مليون لاجئ سوري بتأثيرات تغير المناخ وعلى رأسها ارتفاع موجات الحرارة التي من المتوقع أن يتجاوز متوسطها في الصيف 42-44 درجة مئوية، الى جانت التعرض لموجات الجفاف المتكررة.ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة ثلاثة أعوام 2023-2026، لـ"تزويد نحو الف باحث عن العمل بالمهارات، والمعارف والموارد اللازمة لبدء مشاريعهم الخضراء الخاصة، والعثور على وظائف لائقة في قطاع الاقتصاد الأخضر".وينقسم الباحثين عن العمل والمستهدفين في المشروع لـ " 50 % من النساء والشباب، و 50 % من اللاجئين"، وفق ما جاء في تفاصيل المشروع.وجاء إطلاق المشروع أول من أمس، الذي تبلغ تكلفته 6 ملايين دولار أميركي، بالتعاون مع السفارة الكورية، وبمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي في الأردن، وتنفيذ المعهد العالمي للنمو الأخضر.وتُعرف الوظائف الخضراء بأنها "الوظائف اللائقة التي تساهم في الحفاظ على البيئة، أو استعادتها"، بحسب منظمة العمل الدولية.في حين تُعرف ريادة الأعمال الخضراء بأنها "مجموعة فرعية من ريادة الأعمال تهدف إلى إنشاء وتنفيذ حلول للمشاكل البيئية، وتعزيز التغيير الاجتماعي منعاً للإضرار في البيئة".ويشترك عدد من المؤسسات المحلية والدولية في تنفيذ المشروع مثل وزارات البيئة، والعمل، والتنمية الاجتماعية، والشباب، والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والمنظمات غير الحكومية المحلية.ويسعى المشروع، الذي حصلت "الـغد" على تفاصيله، لـتطوير نظام بيئي شامل للعمالة الخضراء في الأردن، حيث يتوقع أن توضع خطة عمل قائمة على أدلة التوظيف الأخضر، وتقديم التدريبات اللازمة لتنمية قدرات العمالة في هذا المجال.ولا يقتصر الأمر على ذلك بل سيجري العمل على وضع خطة عمل لتمكين بيئة عمل خضراء، مع تعزيز قابلية توظيف الباحثين عن عمل من خلال انضمامهم لبرنامج تنمية مهارات متكامل، والذي يستهدف بشكل خاص اللاجئين، والنساء، والشباب.وفي شأن الريادة يسعى المشروع لاحتضان وتسريع الأعمال من خلال التدريب على هذا المجال، وانشاء منصة لهذه الغاية. وكانت توقعت نتائج تقرير الوظائف الخضراء في الأردن "استحداث أكثر من 350 وظيفة خضراء مباشرة بحلول العام 2030 من الاستثمارات ضمن مبادرات محددة للاقتصاد الأخضر".واستهدف 6 قطاعات رئيسية في التقييم، هي: المياه والنفايات، والطاقة، والنقل، والزراعة، والصناعة، والسياحة، إذ احتل القطاعان الزراعي والنقل، النسبة الأكبر في عدد الوظائف الخضراء التي يوفرها حالياً، بينما يتراوح معدل هذه الوظائف حاليا في القطاعات الـ6 بين 74.135 و95.060.